Phong độ tuổi 48 của tài tử 'Trái tim mùa thu'

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng ngày 6/11, tài tử cho biết muốn kết hôn, nhất là sau khi dự đám cưới của đồng nghiệp Jo Se Ho hồi tháng 10. Anh nói vẫn tin vào tình yêu định mệnh và ấn tượng với những người dịu dàng. Diễn viên cho biết sống độc thân hơn mười năm nay. Ảnh: tvN