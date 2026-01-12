Phong độ Quách Ngọc Ngoan sau 20 năm vào nghề

Diễn viên 42 tuổi đóng phản diện chính trong Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) - phim xoay quanh cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Sau 10 ngày ra rạp, dự án đạt 100 tỷ đồng, trở thành phim đầu tiên của Quách Ngọc Ngoan cán mốc doanh thu này.

Dù kịch bản mắc lỗ hổng, vai diễn của anh - Phú, quản lý cấp cao một trại lừa đảo - gây chú ý với khán giả. Diễn viên thể hiện nét lạnh lùng, tàn bạo cùng góc khuất nội tâm bởi quá khứ nhiều tổn thương. Một số video hậu trường của anh được quan tâm, thu hút hàng triệu lượt xem.