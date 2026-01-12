Phong độ Quách Ngọc Ngoan sau 20 năm vào nghề

Diễn viên 42 tuổi đóng phản diện chính trong Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) - phim xoay quanh cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Sau 10 ngày ra rạp, dự án đạt 100 tỷ đồng, trở thành phim đầu tiên của Quách Ngọc Ngoan cán mốc doanh thu này.
Dù kịch bản mắc lỗ hổng, vai diễn của anh - Phú, quản lý cấp cao một trại lừa đảo - gây chú ý với khán giả. Diễn viên thể hiện nét lạnh lùng, tàn bạo cùng góc khuất nội tâm bởi quá khứ nhiều tổn thương. Một số video hậu trường của anh được quan tâm, thu hút hàng triệu lượt xem.
Quách Ngọc Ngoan trong cảnh thao túng tâm lý, ép nạn nhân đi lừa đảo. Video: Đoàn phim cung cấp
Vào nghề từ cuối thập niên 2000, trước khi đóng phim, anh từng đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Quách Ngọc Ngoan có vai điện ảnh đầu tiên - thi hào Nguyễn Du, đóng cùng Nhật Kim Anh - vai kỹ nữ nổi danh kinh thành Thăng Long, trong phim Long thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn), ra mắt năm 2010. Tác phẩm mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.
Cùng năm, anh hóa thân thành nhân vật Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Diễn viên khắc họa tinh thần kiên cường của tướng quân khi xả thân trên chiến trận, và tình yêu sâu đậm với ca nữ Dạ Hương.
Tác phẩm nhận nhiều lời khen về bối cảnh, phục trang cùng chất hành động (do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật), được gửi đi dự Oscar 2012 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.
Đầu những năm 2010 là thời kỳ hoạt động năng nổ của Quách Ngọc Ngoan, từ truyền hình đến điện ảnh. Năm 2014, vai chính trong phim Hiệp sĩ mù (đạo diễn Lưu Huỳnh) giúp anh đoạt giải Mai Vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc.
Hai năm sau, anh vào "mắt xanh" của Victor Vũ nhờ nét đẹp nam tính, được mời đóng phản diện trong Lôi Báo - phim về đề tài siêu anh hùng. Đóng một giang hồ có võ công thượng thừa, anh gây ấn tượng với tạo hình hợp vai, cách tung đòn giàu sức mạnh.
Năm 2018 đánh dấu thời điểm rực rỡ trong sự nghiệp Quách Ngọc Ngoan, với vai chính trong Người bất tử - phim giả tưởng, ly kỳ của Victor Vũ. Anh đóng Hùng, người đàn ông sống qua ba thế kỷ, từng bị sát hại nhưng may mắn được cứu sống, sau đó luyện bùa ngải để trường thọ.
Quách Ngọc Ngoan trong phim Người bất tử. Video: Đoàn phim cung cấp
Diễn viên ghi dấu với lối nhập vai đa dạng, pha trộn sắc thái đối lập giữa nét chân chất và vẻ thâm hiểm, bị giằng xé tâm lý thiện - ác. Victor Vũ đánh giá trên trường quay, Quách Ngọc Ngoan xả thân vì vai diễn. Có lúc, anh chịu lạnh vì phải nằm trên biển giữa trời gió to, hoặc phơi mình dưới nắng sa mạc, tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm.
Quách Ngọc Ngoan đóng A Dìn - giang hồ trong web drama Hùng long phong bá năm 2024. Anh giảm gần 10 kg, tập luyện cùng nhóm cascadeur để tự đóng các pha hành động.
Sau Người bất tử, một thời gian dài, Quách Ngọc Ngoan rút khỏi làng phim vì mất nhiệt huyết với diễn xuất. Năm 2023, anh vỡ nợ vì kinh doanh thất bại, không còn khả năng chi trả các khoản vay, từ đó sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí.
Cuối năm 2025, anh trở lại màn ảnh rộng trong phim Trái tim què quặt (đạo diễn Quốc Công), đóng cặp Xuân Văn - diễn viên Tử chiến trên không. Nhân vật của anh là một họa sĩ nổi tiếng phát hiện em trai liên quan đến một vụ giết người. Dù được đánh giá cao về ngôn ngữ điện ảnh, phim kém thu hút trên phòng vé.
Quách Ngọc Ngoan bên nghệ sĩ Kim Xuân (giữa) và đạo diễn Lê Thanh Sơn. Sau Thiên đường máu, Quách Ngọc Ngoan vào vai ông Thiên - kẻ gây ra nỗi đau cho Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân, trong phim Báu vật trời cho - chiếu rạp dịp Tết Bính Ngọ.
Quách Ngọc Ngoan (0:36) trong teaser phim Báu vật trời cho. Video: Đoàn phim cung cấp
Năm nay, anh hoạt động sôi nổi hơn, liên tiếp xuất hiện trong bốn phim điện ảnh. Diễn viên còn được Johnny Trí Nguyễn "chọn mặt gửi vàng" với vai Tả tướng quân của Hộ linh tráng sĩ - phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng, một trong những dự án lớn nhất năm.
"Thời gian qua, tôi tập luyện thể lực, giữ cho bản thân trạng thái tích cực để sẵn sàng trở lại công việc, chinh phục các vai khó", Quách Ngọc Ngoan nói.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp