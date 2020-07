Phòng chống Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhiều tỉnh thành đã lên kế hoạch bố trí nhân viên y tế ở các điểm thi, bổ sung phòng dự phòng cho thí sinh có biểu hiện sốt, ho thi riêng.

Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở 24 điểm thi. Trong ba ngày qua, địa phương phát hiện 14 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên vận dụng tối đa kênh thông tin để 100% phụ huynh, học sinh lớp 12 được khuyến cáo về giãn cách xã hội nhằm phòng chống Covid-19.

Về việc nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT (chậm nhất là ngày 1/8), cán bộ, giáo viên phát giấy báo dự thi phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với học sinh. Học sinh phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi làm việc với bộ phận phát giấy báo, giữ khoảng cách an toàn với những học sinh khác.

Các trường, trung tâm phải đánh dấu vị trí, bố trí nhân viên nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách; xây dựng khung thời gian nhận giấy báo dự thi giữa các lớp để trách việc tập trung đông người; đồng thời nhắc học sinh mang theo những dụng cụ cá nhân cần thiết để phòng, chống Covid-19.

Ngoài những vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định, thí sinh cần mang dụng cụ cá nhân như bình nước uống (bình nhựa hoặc thủy tinh trong suốt, không dán nhãn); khẩu trang (một cái để đeo và 1-2 cái dự phòng).

Trong thời gian học quy chế và dự thi, 100% thí sinh phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Thí sinh khi vào phòng thi phải giữ khoảng cách an toàn, gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo lại để vào phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các điểm thi đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng. Thí sinh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà.

Phụ huynh đưa đón con em được yêu cầu đứng cách cổng điểm thi 50 m, nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi; thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội.

Học sinh ở Thanh Hóa được đo thân nhiệt khi trở lại trường học vào tháng 5. Ảnh: Lê Hoàng.

Toàn tỉnh Nghệ An có gần 32.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở 61 điểm thi với hơn 4.900 giáo viên tham gia công tác coi thi. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã chuẩn bị mọi phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra "nghiêm túc, an toàn".

Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ điểm thi, phòng thi, khu vực chứa đề thi, bài thi với các trang thiết bị theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ nay đến ngày 2/8, Sở sẽ tổ chức 6 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, dù chưa ghi nhận ca bệnh mới nào, Nghệ An cũng đã có những phương án để phòng chống. Ông Thành cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo nhà trường rà soát những người vừa đi du lịch ở các địa điểm có ca nhiễm mới về, nếu có biểu hiện phải cách ly. Sở cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, đặc biệt những người làm công tác thi tạm dừng du lịch, tham quan ở những điểm Chính phủ khuyến cáo.

Với các điểm thi, Sở yêu cầu phải có nhân viên y tế trực, có nước rửa tay sát khuẩn và thiết bị đo thân nhiệt, đồng thời có phòng thi dự phòng. "Giãn cách trong phòng thi đã rất tốt do chỉ có 24 thí sinh và mỗi em ngồi cách nhau 1,2 m. Còn ở khu vực sân trường, chúng tôi yêu cầu các điểm thi hướng dẫn thí sinh chú ý khoảng cách, hạn chế tụ tập", ông Thành nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An khuyên thí sinh nên bình tĩnh, tự tin, giữ tâm lý thoải mái và không cần quá lo lắng về Covid-19 bởi "tỉnh sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em".

Thành phố Hải Phòng có gần 18.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở 41 điểm thi. Gần 1.600 cán bộ coi thi được huy động, số người tham gia giám sát là 265, lực lượng công an, trật tự viên, y tế, bảo vệ, lao công khoảng 600 người. Ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cho biết Sở đã tổ chức tập huấn hai lần cho lãnh đạo các điểm thi, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và sẽ tiếp tục kiểm tra phần này vào ngày 4-5/8, trước kỳ thi.

Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã yêu cầu các điểm thi có ít nhất hai phòng dự phòng. Các phòng này sẽ được trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, được sử dụng khi thí sinh có biểu hiện ho, sốt. "Các em được bố trí ngồi phòng riêng cũng sẽ có cán bộ coi thi và giám sát riêng", ông Trà thông tin.

Ngoài ra, ở mỗi điểm thi, cán bộ y tế sẽ luôn túc trực theo dõi. Ban chỉ đạo thi các quận, huyện cũng được yêu cầu bố trí xe cứu thương và nhân viên cấp cứu. Lực lượng công an cũng được huy động để phân luồng ở khu vực cổng điểm thi nhằm hạn chế tập trung đông người.

"Dù chưa có ca nhiễm mới, chúng tôi cũng đã tính toán và chuẩn bị chu đáo. Học sinh lớp 12 nên yên tâm ôn thi. Trong quá trình ôn luyện, các em cũng phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay thường xuyên, uống nước đầy đủ nhằm đảm bảo sức khỏe", ông Trà nói.

Tại Phú Thọ, 37 điểm thi đã sẵn sàng đón hơn 13.800 thí sinh dự thi vào ngày 8-10/8. Trong cuộc họp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm qua, UBND tỉnh đã yêu cầu các điểm thi chuẩn bị hai phòng thi dự phòng, phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác dự phòng dịch bệnh, kiểm soát các yếu tố dịch bệnh.

Ngày 27/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã xây dựng phương án trong điều kiện Covid-19. Với Đà Nẵng và một số địa phương có người nhiễm, nghi nhiễm, Bộ dự tính phân loại thí sinh theo mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh.

Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý, bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh. Các địa phương cũng cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và khu vực chấm thi.

Hơn 9.000 thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8-10/8. Ngày 8/8, thí sinh chỉ làm thủ tục dự thi. Trong hai ngày 9-10/8, thí sinh sẽ làm ba bài bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Kết quả dùng để xét tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Dương Tâm