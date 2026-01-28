Phong cách Văn Mai Hương sau 16 năm

Cô diện đầm ôm sát, khoe đường cong trong buổi ra mắt cùng dàn diễn viên phim Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn) hôm 21/1 tại TP HCM.
Ca sĩ 32 tuổi, quê Hà Nội, học nhạc từ nhỏ. Năm 14 tuổi, cô được đỗ thủ khoa đầu vào hệ trung cấp thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2010, cô đoạt giải á quân Vietnam Idol mùa thứ ba. Giai đoạn này, Văn Mai Hương có khuôn mặt bầu bĩnh, nặng 58 kg.
MV Nếu như anh đến - Văn Mai Hương, phát hành 2013.
Năm 2014, ca sĩ để mái tóc cắt ngắn, nhuộm vàng sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ.
Hậu trường chụp ảnh của Văn Mai Hương.
Văn Mai Hương dự London Fashion Week hồi tháng 9/2025. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, lối makeup và kiểu tóc để phù hợp tinh thần nhà mốt. Ca sĩ diện trench coat biểu tượng của Burberry, phối boots da cổ cao và túi Highlands Crossbody.
Giọng ca gốc Hà Nội chọn áo sát nách ôm dáng cùng chân váy đen phom xòe trong buổi ra mắt album Giai nhân cuối năm 2025. Cô cho biết tập yoga tại nhà để duy trì vóc dáng, sự dẻo dai.
MV Ướt lòng - Văn Mai Hương, phát hành năm 2025.
