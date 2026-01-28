Phong cách Văn Mai Hương sau 16 năm

Năm 2013, cô được nhận xét thay đổi về sắc vóc với thân hình thon gọn. Ca sĩ nói tích cực tập luyện, ăn kiêng để giảm cân, còn 47 kg, gương mặt góc cạnh hơn.

Giọng ca 9x hợp tác với stylist Travis Nguyễn để nâng cấp về cách ăn mặc và phối đồ. Cô có xu hướng chọn những trang phục công sở, tăng vẻ chững chạc.