Phong cách tuổi lên 10 của Harper Beckham

Ngày 10/6, Victoria khoe ảnh con gái chụp selfie, diện áo phông do mẹ thiết kế, nhấn vào thông điệp "proud and wannabe your lover" (tự hào và muốn là người yêu của bạn). "Wannabe" còn là bản hit của nhóm Spice Girls cách đây 25 năm. Theo The Sun, Vic sẽ quyên toàn bộ tiền bán áo cho Akt - tổ chức từ thiện giúp đỡ những người vô gia cư của cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: Instagram Victoriabeckham.