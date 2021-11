Phong cách tuổi 18 của bóng hồng phim 'Diệp Vấn'

Uyển Đát được đạo diễn Vương Gia Vệ phát hiện từ năm 15 tuổi, sau đó gia nhập công ty giải trí của ông. Năm 2019, cô đóng cùng Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn 4", được giới chuyên môn đánh giá tốt năng lực diễn xuất. Phim "Cry of The Birds" của đạo diễn Điền Tráng Tráng, do Uyển Đát đóng chính, đang chờ ra mắt.