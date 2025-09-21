Phong cách thời trang của Trúc Anh 'Mắt biếc'

Diễn viên phối đầm phom rộng đồng điệu với giày cao gót.



Trúc Anh cho biết năm ngoái, cô tăng cân không kiểm soát khi do uống thuốc điều trị rối loạn cảm xúc. Chia sẻ về bệnh tình, cô nhận được sự đồng cảm của mọi người. Sau gần một năm tập luyện và điều trị, cô giảm từ hơn 80 kg xuống còn khoảng 70 kg, sức khỏe ổn định, dần trở lại công việc.