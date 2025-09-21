Phong cách thời trang của Trúc Anh 'Mắt biếc'

Cô dự sự kiện ra mắt phim điện ảnh Tử chiến trên không hôm 16/9 tại TP HCM, hội ngộ các đồng nghiệp như diễn viên Xuân Phúc, Trần Nghĩa. Người đẹp chọn bộ đầm trễ vai bèo nhún, tạo điểm nhấn với mốt trang điểm dewy (da căng bóng).
Diễn viên phối đầm phom rộng đồng điệu với giày cao gót.
Trúc Anh cho biết năm ngoái, cô tăng cân không kiểm soát khi do uống thuốc điều trị rối loạn cảm xúc. Chia sẻ về bệnh tình, cô nhận được sự đồng cảm của mọi người. Sau gần một năm tập luyện và điều trị, cô giảm từ hơn 80 kg xuống còn khoảng 70 kg, sức khỏe ổn định, dần trở lại công việc.
Đầu tháng 9, diễn viên hội ngộ Trần Nghĩa - đóng Ngạn trong Mắt biếc - sau sáu năm. Cô chọn áo dài trắng phối khăn rằn, cùng đàn anh chụp ảnh mừng dịp 80 năm Quốc khánh.
Trúc Anh, Trần Nghĩa tái hiện hình ảnh cặp nhân Hà Lan - Ngạn trong phim Mắt biếc của Victor Vũ, sau sáu năm tác phẩm ra mắt. Video: Nhân vật cung cấp
Trúc Anh nói yêu áo dài, tự tin khi khoác lên người trang phục truyền thống.
Trong khoảng thời gian dài, Trúc Anh tự ti về sắc vóc do tăng cân, rạn da. Được người quen, khán giả động viên, cô tháo gỡ rào cản tâm lý, thoải mái diện những thiết kế cô yêu thích. Diễn viên cho biết chưa trở lại với màn ảnh nhưng gần đây tham gia một số dự án quảng cáo.
Diễn viên mặc kiểu áo cổ chữ V, tối giản về họa tiết, kết hợp các mẫu váy xòe.
Cô mặc trang phục năng động với áo thun polo khi được mời dự sự kiện dành cho học sinh - sinh viên.
Diễn viên hóa công chúa với đầm đính đá, phối voan xuyên thấu trong một show thời trang cuối tháng 5 tại TP HCM.
Trúc Anh vào nghề với phim Ngốc ơi tuổi 17 và một số dự án web-drama. Năm 2019, cô tỏa sáng qua vai Hà Lan trong phim Mắt biếc - cô gái làng quê Đo Đo được Ngạn (Trần Nghĩa) đem lòng yêu. Nét đẹp trong trẻo với đôi mắt to tròn, Trúc Anh là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý lúc bấy giờ. Tác phẩm đạt doanh thu 180 tỷ đồng, trở thành bệ phóng cho Trúc Anh. Hai năm sau, cô tiếp tục tham gia một phim khác của Victor Vũ - Thiên thần hộ mệnh, đóng cùng ca sĩ Amee, Salim.
Trúc Anh thời đóng Mắt biếc (2019). Video: Galaxy Studio
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp