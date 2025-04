Phong cách thời trang của Ivanka Trump

Mỗi lần chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, cô đều được người hâm mộ khen với gu mặc tinh tế, trẻ trung. Theo Elle, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều bộ váy ngắn đến từ các thương hiệu lớn và nhỏ, như Oscar de la Renta, Miu Miu, Agua by Agua Bendita, And Other Stories. Ảnh: SplashNews