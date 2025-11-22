Phong cách thời trang của Hoàng hậu Thái Lan

Ở một sự kiện khác, bà Suthida mặc bộ đầm tối giản có cấu trúc phá cách. Thân trên của trang phục được tạo kiểu khăn quàng quấn quanh người, giúp kích thích thị giác. Bà phối đầm cùng đôi khuyên tai hình giọt nước và giày mũi nhọn.

Trên X, khán giả viết: "Hoàng hậu Thái Lan có gu mặc thật sự tinh tế", "Váy của bà ấy đẹp quá, vừa trẻ vừa sang", "Với chiếc đầm bất đối xứng duyên dáng và táo bạo, bà Suthida đúng là biểu tượng thời trang của Thái Lan".