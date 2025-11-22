Phong cách thời trang của Hoàng hậu Thái Lan

Theo Bangkokpost, hình ảnh Hoàng hậu Suthida trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc đang gây sốt trên mạng xã hội một tuần nay. Khán giả khen bà nổi bật với nhan sắc, gu mặc sang trọng, hiện đại xen lẫn phá cách. Chuyến thăm từ ngày 14 đến 18/11 đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Quốc vương Thái Lan tới Trung Quốc, theo Reuters.
Theo Bangkokpost, hình ảnh Hoàng hậu Suthida trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc đang gây sốt trên mạng xã hội một tuần nay. Khán giả khen bà nổi bật với nhan sắc, gu mặc sang trọng, hiện đại xen lẫn phá cách. Chuyến thăm từ ngày 14 đến 18/11 đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Quốc vương Thái Lan tới Trung Quốc, theo Reuters.
Hoàng hậu Suthida (trái) chọn trang phục truyền thống gồm áo chiết eo cổ trụ thêu hoa văn dát vàng kèm chân váy đồng điệu, phối túi hình hộp độc lạ. Bà và vua Thái gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân của ông Tập - bà Bành Lệ Viện (phải) - tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Hoàng hậu Suthida (trái) chọn trang phục truyền thống gồm áo chiết eo cổ trụ thêu hoa văn dát vàng kèm chân váy đồng điệu, phối túi hình hộp độc lạ. Bà và vua Thái gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân của ông Tập - bà Bành Lệ Viện (phải) - tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Trong chuyến đi, hoàng hậu còn diện một chiếc váy Amarin - một trong tám chiếc váy truyền thống của hoàng gia Thái thời triều đại Chakri do Hoàng thái hậu Sirikit thiết kế. Bà tô điểm thêm cho trang phục bằng một chiếc trâm cài áo phủ kim cương, mang hình chân dung Vua Chulalongkorn (Rama V).
Trong chuyến đi, hoàng hậu còn diện một chiếc váy Amarin - một trong tám chiếc váy truyền thống của hoàng gia Thái thời triều đại Chakri do Hoàng thái hậu Sirikit thiết kế. Bà tô điểm thêm cho trang phục bằng một chiếc trâm cài áo phủ kim cương, mang hình chân dung Vua Chulalongkorn (Rama V).
Hôm 15/11, quốc vương và hoàng hậu Thái Lan đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn. Bà Suthida chọn đầm dáng quấn chữ A phương Tây. Trang phục tạo điểm nhấn ở eo, kết hợp hài hòa giày cao gót da lộn. Tại một sự kiện khác, bà chọn đầm dáng suông với điểm nhấn vạt đắp sau lưng.
Hôm 15/11, quốc vương và hoàng hậu Thái Lan đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn. Bà Suthida chọn đầm dáng quấn chữ A phương Tây. Trang phục tạo điểm nhấn ở eo, kết hợp hài hòa giày cao gót da lộn. Tại một sự kiện khác, bà chọn đầm dáng suông với điểm nhấn vạt đắp sau lưng.
Chiều cùng ngày, khi đến thăm Trung tâm Robot hình người ở Bắc Kinh thành lập năm 2023, bà cũng chọn một bộ váy quấn làm bằng vải dệt hoa văn truyền thống Thái Lan. Thiết kế pha trộn giữa văn hóa phương Tây và phương Đông. Hoàng hậu tạo điểm nhấn bằng đôi bông tai ngọc trai đồng điệu cài áo. Bà còn được khen với tông trang điểm tự nhiên, phấn nhũ mắt và son hồng đào tạo vẻ trẻ trung.
Chiều cùng ngày, khi đến thăm Trung tâm Robot hình người ở Bắc Kinh thành lập năm 2023, bà cũng chọn một bộ váy quấn làm bằng vải dệt hoa văn truyền thống Thái Lan. Thiết kế pha trộn giữa văn hóa phương Tây và phương Đông. Hoàng hậu tạo điểm nhấn bằng đôi bông tai ngọc trai đồng điệu cài áo. Bà còn được khen với tông trang điểm tự nhiên, phấn nhũ mắt và son hồng đào tạo vẻ trẻ trung.
Ở một sự kiện khác, bà Suthida mặc bộ đầm tối giản có cấu trúc phá cách. Thân trên của trang phục được tạo kiểu khăn quàng quấn quanh người, giúp kích thích thị giác. Bà phối đầm cùng đôi khuyên tai hình giọt nước và giày mũi nhọn.
Trên X, khán giả viết: "Hoàng hậu Thái Lan có gu mặc thật sự tinh tế", "Váy của bà ấy đẹp quá, vừa trẻ vừa sang", "Với chiếc đầm bất đối xứng duyên dáng và táo bạo, bà Suthida đúng là biểu tượng thời trang của Thái Lan".
Ở một sự kiện khác, bà Suthida mặc bộ đầm tối giản có cấu trúc phá cách. Thân trên của trang phục được tạo kiểu khăn quàng quấn quanh người, giúp kích thích thị giác. Bà phối đầm cùng đôi khuyên tai hình giọt nước và giày mũi nhọn.
Trên X, khán giả viết: "Hoàng hậu Thái Lan có gu mặc thật sự tinh tế", "Váy của bà ấy đẹp quá, vừa trẻ vừa sang", "Với chiếc đầm bất đối xứng duyên dáng và táo bạo, bà Suthida đúng là biểu tượng thời trang của Thái Lan".
Một bộ đầm đen khác trong chuyến thăm Trung Quốc của bà cũng được mọi người đánh giá cao là thiết kế midi với vạt áo ombre xám. Với chất liệu lụa taffeta dày dặn, thiết kế tôn vóc dáng người mặc.
Một bộ đầm đen khác trong chuyến thăm Trung Quốc của bà cũng được mọi người đánh giá cao là thiết kế midi với vạt áo ombre xám. Với chất liệu lụa taffeta dày dặn, thiết kế tôn vóc dáng người mặc.
Hoàn hậu Suthida, 47 tuổi, kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019 và được sắc phong làm Hoàng hậu tại lễ đăng quang của nhà vua ba ngày sau đó.
Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông, từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Bà gia nhập quân đội Thái Lan năm 2010, từng đứng đầu Đơn vị Đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ Quốc vương và hiện mang hàm đại tướng.
Hoàn hậu Suthida, 47 tuổi, kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019 và được sắc phong làm Hoàng hậu tại lễ đăng quang của nhà vua ba ngày sau đó.
Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông, từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Bà gia nhập quân đội Thái Lan năm 2010, từng đứng đầu Đơn vị Đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ Quốc vương và hiện mang hàm đại tướng.
Trong các sự kiện ở quê hương, bà ưu tiên trang phục truyền thống để tôn vinh ngành dệt và thêu bản địa.
Trong các sự kiện ở quê hương, bà ưu tiên trang phục truyền thống để tôn vinh ngành dệt và thêu bản địa.
Hoàng hậu Suthida tham dự Lễ hội Thời trang Hồi giáo Bangkok 2024. Video: YouTube Nr Farrah
Trong nhiều sự kiện ngoại giao, bà Suthida thường lồng ghép hoa văn dân gian của Thái Lan trên những thiết kế hiện đại, cho thấy tinh thần hội nhập, giao thoa.
Trong nhiều sự kiện ngoại giao, bà Suthida thường lồng ghép hoa văn dân gian của Thái Lan trên những thiết kế hiện đại, cho thấy tinh thần hội nhập, giao thoa.
Bà còn có nhiều túi hộp có hình thù đa dạng, độc đáo, giúp bà tạo điểm nhấn lạ mắt khi diện đầm dự tiệc.
Bà còn có nhiều túi hộp có hình thù đa dạng, độc đáo, giúp bà tạo điểm nhấn lạ mắt khi diện đầm dự tiệc.
Hoàng hậu Thái Lan tôn chiều cao với đầm dáng cột bất đối xứng. Có vóc dáng gọn gàng, cân đối, bà dễ dàng chinh phục nhiều kiểu thiết kế, nhưng ưu tiên váy chữ A, váy quấn.
Hoàng hậu Thái Lan tôn chiều cao với đầm dáng cột bất đối xứng. Có vóc dáng gọn gàng, cân đối, bà dễ dàng chinh phục nhiều kiểu thiết kế, nhưng ưu tiên váy chữ A, váy quấn.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Suthida