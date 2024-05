Phong cách thiết kế của căn hộ The Wisteria

Căn hộ The Wisteria đa dạng diện tích với khả năng tối ưu không gian, thiết kế logia rộng, chú trọng yếu tố xanh để thu hút cư dân trẻ.

The Wisteria là dự án căn hộ phía Tây Hà Nội hướng đến đối tượng cư dân trẻ. Vì thế, các căn hộ được thiết kế linh hoạt từ diện tích đến công năng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cư dân.

Dự án gồm nhiều sản phẩm có diện tích từ 73 đến 260 m2, phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Căn hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng là lựa chọn phù hợp cho các cặp vợ chồng có con nhỏ hay những cặp đôi mới cưới. Các phòng ngủ không sử dụng có khả năng tùy biến thành phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc rạp phim tại gia. Gia đình đa thế hệ có thể lựa chọn các căn hộ lớn như 3 - 4 phòng ngủ. Các căn hộ này được thiết kế đủ rộng để đảm bảo tính riêng tư cho từng thành viên song vẫn có thể kết nối gia đình với không gian sinh hoạt chung.

Phòng khách bên trong căn hộ The Wisteria. Ảnh: WTO

The Wisteria còn có dòng căn hộ Dual Key, với khả năng tách biệt không gian sống thành hai khu độc lập. Theo chủ đầu tư, điều này giúp cân bằng cuộc sống chung và riêng đồng thời còn mở ra cơ hội kinh doanh cho thuê hoặc hoạt động tự doanh tại chính căn hộ. Đây cũng là dòng sản phẩm chủ đạo tại dự án. Tất cả các căn hộ đều được thiết kế để đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Đại diện chủ đầu tư WTO cho biết yếu tố sống xanh được chú trọng trong quá trình phát triển, thiết kế căn hộ. Chủ đầu tư mong muốn tạo ra không gian nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên để nâng cao chất lượng sống cho các gia đình. Với mục tiêu này mỗi căn hộ đều có ít nhất hai logia. Một số căn logia thông từ phòng khách sang phòng ngủ hoặc từ phòng khách sang phòng bếp tạo ra không gian liền mạch. "Logia rộng mở, ôm trọn một khoảng không gian xanh mát, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập, mang đến cảm giác thư thái và sảng khoái cho mỗi khoảnh khắc thường nhật", đại diện chủ đầu tư nói.

Logia có thể được tận dụng để đáp ứng nhiều mục đích của gia đình đa thế hệ. Người cao tuổi dùng nơi này để trồng cây, thư giãn. Vợ chồng có thể dùng làm sân tập yoga, thiền hay đọc sách. Từ đây, cư dân cũng có thể ngắm cảnh thành phố.

Thiết kế logia của căn hộ hướng về không gian xanh. Ảnh: WTO

Tại khu căn hộ The Wisteria, cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, sức khỏe. Các gia đình có thể tổ chức những bữa tiệc nướng tại khu BBQ; lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò trong những quán cafe, nhà hàng cao cấp; rèn luyện thể chất ở sân tập thể thao, sân bóng rổ, tenis, bể bơi... hay nghỉ ngơi tại công viên, vườn thiền, trung tâm thương mại... Ngoài ra, nội khu đô thị Hinode Royal Park và các khu vực lân cận có đầy đủ trường học các cấp, từ trường công lập đến trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập của các cư dân nhí ở mọi độ tuổi. "Không chỉ là căn hộ The Wisteria mang là không gian để gia chủ thể hiện cá tính và tận hưởng mọi nhu cầu cá nhân", đại diện WTO nhận định.

Căn hộ The Wisteria thuộc phân khu cao tầng Celestia flowers - khu đô thị Hinode Royal Park (Kim Chung - Di Trạch, Hoài Đức). Chủ đầu tư kỳ vọng, thời điểm Hoài Đức lên quận, theo quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa mới của Thủ đô đa cực vào năm 2025, The Wisteria sẽ là nơi an cư của cộng đồng văn minh, tạo dựng những giá trị bền vững.

Hoài Phương