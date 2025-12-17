Phong cách thanh lịch của diễn viên Kim Tuyến

Cô tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh diều 2009 với Chuyện tình đảo ngọc, Nữ diễn viên chính xuất sắc của Ngôi sao xanh (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều 2016 trong Tuổi thanh xuân.



Năm 2018, vai mỹ nhân trong phim Mộng phù hoa tiếp tục đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ở Cánh diều. Năm 2023, cô được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.