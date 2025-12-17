Phong cách thanh lịch của diễn viên Kim Tuyến

Cô diện đầm lụa trơn dự sự kiện ở TP HCM cuối tuần qua. Trang phục cổ yếm giúp diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai cùng xương quai xanh.
Cô diện đầm lụa trơn dự sự kiện ở TP HCM cuối tuần qua. Trang phục cổ yếm giúp diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai cùng xương quai xanh.
Cuối tháng 11, cô tham gia buổi công chiếu phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu tại TP HCM. Người đẹp nổi bật với bộ đầm ren xuyên thấu, phối cùng khăn choàng lụa trắng.
Cuối tháng 11, cô tham gia buổi công chiếu phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu tại TP HCM. Người đẹp nổi bật với bộ đầm ren xuyên thấu, phối cùng khăn choàng lụa trắng.
Kim Tuyến xúc động khi fan vây quanh ở sự kiện ra mắt phim. Video: Mai Nhật
Cô trang điểm tông trầm với màu son đỏ đất, kẻ eyeliner và tạo độ sâu cho đôi mắt.
Cô trang điểm tông trầm với màu son đỏ đất, kẻ eyeliner và tạo độ sâu cho đôi mắt.
Ở một sự kiện cuối tháng 10, cô chọn trang phục phom chiết eo, đính kết cầu kỳ. Thân váy ngắn giúp diễn viên tôn đôi chân thon với chiều cao 1,72 m.
Ở một sự kiện cuối tháng 10, cô chọn trang phục phom chiết eo, đính kết cầu kỳ. Thân váy ngắn giúp diễn viên tôn đôi chân thon với chiều cao 1,72 m.
Cũng với kiểu dáng hở vai, cô chọn bộ áo dài cách tân cổ yếm - xu hướng được nhiều người đẹp hưởng ứng năm nay.
Cũng với kiểu dáng hở vai, cô chọn bộ áo dài cách tân cổ yếm - xu hướng được nhiều người đẹp hưởng ứng năm nay.
Kim Tuyến hóa nàng thơ mùa Trung Thu với áo yếm cách tân. Video: Nhân vật cung cấp
Cô kết hợp trang phục xuyên thấu với phụ kiện ánh kim đồng điệu. Nhờ khuôn mặt khả ái, giàu biểu cảm, Kim Tuyến được nhiều đạo diễn mời góp mặt trong loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh.
Cô kết hợp trang phục xuyên thấu với phụ kiện ánh kim đồng điệu. Nhờ khuôn mặt khả ái, giàu biểu cảm, Kim Tuyến được nhiều đạo diễn mời góp mặt trong loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh.
Diễn viên để tóc búi cao, xõa lọn hai bên mai khi chụp ảnh thời trang ở sân ga Metro, TP HCM.
Diễn viên để tóc búi cao, xõa lọn hai bên mai khi chụp ảnh thời trang ở sân ga Metro, TP HCM.
Cô tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh diều 2009 với Chuyện tình đảo ngọc, Nữ diễn viên chính xuất sắc của Ngôi sao xanh (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều 2016 trong Tuổi thanh xuân.
Năm 2018, vai mỹ nhân trong phim Mộng phù hoa tiếp tục đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ở Cánh diều. Năm 2023, cô được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Cô tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh diều 2009 với Chuyện tình đảo ngọc, Nữ diễn viên chính xuất sắc của Ngôi sao xanh (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều 2016 trong Tuổi thanh xuân.
Năm 2018, vai mỹ nhân trong phim Mộng phù hoa tiếp tục đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ở Cánh diều. Năm 2023, cô được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Kim Tuyến trong show Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Video: VTV
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp