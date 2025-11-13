Phong cách sống giữa không gian lớn tại đô thị Gold Coast Vung Tau

TP HCMGold Coast Vung Tau theo đuổi phong cách "Mega Living - sống giữa không gian lớn" kiến tạo từ 11 trụ cột mega.

Tọa lạc tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với quốc lộ 55, Gold Coast Vung Tau được nhà phát triển ví như sở hữu tọa độ Mega Gate - cửa ngõ ra biển, nơi đón hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm tới Vũng Tàu.

Ngoài ra, với việc sân bay quốc tế Long Thành và hạ tầng cao tốc ngày càng hoàn thiện, khu vực này được kỳ vọng mở ra hành trình kết nối toàn cầu, đón dòng chảy dân cư, dòng tiền đầu tư.

Toàn cảnh khu đô thị Gold Coast Vung Tau. Ảnh: CĐT

Sau cánh cổng vào đô thị, cư dân sẽ trải nghiệm Mega Universe - hệ sinh thái sống, làm việc, đầu tư, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp trong cùng một không gian được vận hành liền mạch.

Chạy xuyên tâm dự án là Mega Boulevard - đại lộ thương mại rộng 68 m, kết nối trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hướng thẳng ra biển. Nơi đây dự kiến sẽ hội tụ những lễ hội ánh sáng và dòng người sôi động; đồng thời là điểm giao của hai cửa ngõ giao thương quốc tế gồm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

Giữa tâm điểm đại lộ nhộn nhịp, Mega Global Hub - khu outlet quy mô tới 85 ha, được ví như thành phố mua sắm quốc tế, quy tụ những thương hiệu toàn cầu, không gian sự kiện, trình diễn thời trang và trải nghiệm mua sắm thời thượng.

Nhịp sống tại Gold Coast Vung Tau được nối tiếp bởi Mega Sport Complex - cụm thể thao và sự kiện biển 36 ha, hứa hẹn mang đến hệ thống giải đấu, lễ hội âm nhạc và sự kiện biển quốc tế.

Mega Global Hub - khu outlet 85 ha tại dự án. Ảnh: CĐT

Song hành cùng nhịp sống đô thị nhộn nhịp, Gold Coast Vung Tau cũng đề cao không gian sống gần gũi thiên nhiên. Theo đó, đơn vị phát triển dự án dành tới 70% diện tích cho cây xanh và mặt nước, với 150 ha cây lá từ Mega Green và 300 ha mặt nước từ Mega Blue. Ngoài ra, Mega Park Complex 25 ha với chuỗi 10 công viên chủ đề góp phần tạo nên những khoảng xanh điểm nhấn tại dự án.

Nhằm kết nối quá khứ với hiện tại, không gian Mega Legacy tôn vinh nghề muối lâu đời tại địa phương đã đưa di sản này vào trải nghiệm trị liệu spa và thủ công mỹ nghệ, tạo nên bản sắc riêng của Gold Coast Vung Tau.

Trong khi đó, Mega Vision hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa của toàn khu vực.

Theo chủ đầu tư, mỗi mảnh ghép Mega góp phần định hình cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân TP HCM mới mang tên Mega Community, đánh dấu sự chuyển dịch từ nghỉ dưỡng cuối tuần sang nghỉ dưỡng mỗi ngày tại khu đô thị.

Những dãy nhà ven sông tại Gold Coast Vung Tau. Ảnh: CĐT

Chủ đầu tư cũng đề cao yếu tố trải nghiệm của cư dân trong không gian sống. Theo đó, Cinematic Landscape là những góc cảnh quan mang nét điện ảnh như mặt nước phản chiếu hoàng hôn, hàng cây nghiêng bên lối dạo, dòng kênh len sát thềm nhà, cùng những dãy biệt thự bên hồ, quảng trường ánh sáng... Trong khi Cinematic Home - những ngôi nhà mang đến cho cư dân không gian sống vừa phóng khoáng thời thượng, vừa gần gũi yên bình giữa thiên nhiên.

"Gold Coast Vung Tau hướng đến không gian sống rộng lớn, đề cao trải nghiệm và cảm xúc của cư dân. Chúng tôi mong muốn xây dựng biểu tượng thịnh vượng và hạnh phúc trên dải đất hướng biển, nơi đô thị và thiên nhiên song hành phát triển", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Song Anh