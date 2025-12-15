Phong cách sống - động lực tăng trưởng mới của ngành địa ốc

Khi người dân ưu tiên phong cách sống và sự tương tác, kinh tế trải nghiệm (lifestyle economy) trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành địa ốc, theo đại diện Masterise.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing Masterise Group, nêu ý trên ở hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới", do báo Tuổi Trẻ và Sở Công Thương tổ chức ngày 5/12. Sự kiện quy tụ đại diện các sở, ngành, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế lẫn doanh nghiệp.

Theo bà Đào, kinh tế trải nghiệm không phải là khái niệm mang tính học thuật, mà phản ánh một giai đoạn phát triển tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Ở đó, trải nghiệm của khách hàng là sản phẩm độc lập, được doanh nghiệp chủ động thiết kế, quản trị và tối ưu.

Dẫn số liệu từ Wise Guy Reports, bà Đào chỉ ra quy mô thị trường kinh tế trải nghiệm toàn cầu đạt khoảng 778 tỷ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 809 tỷ USD năm nay và vượt 1.200 tỷ USD vào 2035. Tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2025-2035 khoảng 4% mỗi năm.

Nhiều khảo sát quốc tế cũng cho thấy người tiêu dùng đang chi tiêu ngày càng nhiều cho các dịch vụ mang tính trải nghiệm, vượt qua nhóm sản phẩm vật lý truyền thống. Những lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất gồm dịch vụ, giải trí, du lịch và lưu trú. Riêng ngành hàng xa xỉ, yếu tố trải nghiệm có tốc độ tăng trưởng kép cao nhất, đạt khoảng 9% giai đoạn 2010-2019.

Từ các dữ liệu trên, bà Thi Anh Đào nhấn mạnh trong nền kinh tế trải nghiệm, người tiêu dùng "không chỉ mua sản phẩm hay dịch vụ, mà mua trải nghiệm gắn liền với sản phẩm, dịch vụ đó".

"Một sản phẩm thành công không chỉ ở số lượng bán ra, mà ở chất lượng hành trình trải nghiệm của khách hàng - từ lúc tiếp cận, sử dụng, đến cảm giác thuộc về cộng đồng lẫn phong cách sống phù hợp với họ", bà Đào lý giải.

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, theo đại diện Masterise Group, nhà không còn đơn thuần là nơi để ở, mà trở thành không gian thể hiện phong cách sống và bản sắc cá nhân.

Bên cạnh các yếu tố "phần cứng" như diện tích, thiết kế hay vật liệu hoàn thiện, người mua nhà ngày nay đặt ra những câu hỏi sâu hơn: Cộng đồng cư dân là ai? Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ có phù hợp với phong cách sống của mình? Trải nghiệm sống mỗi ngày mang lại điều gì?

Trước đây, tiêu chí "nhà cao cấp" thường gắn với vị trí, quy mô hay mức độ hoàn thiện, nay theo thời gian, khái niệm này dịch chuyển sang chuẩn cư dân và hệ tiện ích nội khu. Khách hàng bắt đầu tìm kiếm hệ sinh thái sống đồng bộ - nơi cảnh quan, tiện ích, dịch vụ, cộng đồng cùng chung triết lý sống.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng buộc các chủ đầu tư phải dịch chuyển chiến lược - từ tập trung vào "phần cứng" sang đầu tư nhiều hơn cho phong cách sống, không gian xanh, sức khỏe, trải nghiệm đến sự gắn kết cộng đồng.

"Kinh tế trải nghiệm không mới, nhưng chưa được nhìn dưới lăng kính chiến lược. Khi xem trải nghiệm là sản phẩm, doanh nghiệp sẽ thay đổi cách thức vận hành", bà Đào phân tích thêm.

Thực tế cho thấy, kinh tế trải nghiệm đang tạo chuyển biến mạnh trong toàn ngành địa ốc. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế từ thị trường đang cho thấy không ít nhà phát triển bất động sản vẫn đang loay hoay "nhập cuộc".

Theo bà Thi Anh Đào, Masterise Homes chọn định vị theo mô hình "branded living" (không gian sống hàng hiệu) nhằm đón đầu xu hướng Lifestyle Economy. "Với chúng tôi, 'branded' không chỉ là 'hàng có thương hiệu', mà là cam kết về chất lượng và trải nghiệm tương xứng ở từng phân khúc".

Doanh nghiệp xây dựng danh mục sản phẩm dựa trên nhu cầu trải nghiệm của từng nhóm khách. Trong đó, Masteri Collection hướng đến Mass Affluent (tầng lớp trung lưu giàu có), tập trung vào không gian sống tiện nghi, chuẩn quốc tế, phù hợp với thế hệ công dân toàn cầu.

Trong khi đó, Lumière Series phục vụ nhóm HENRYs (High Earners Not Rich Yet - thu nhập cao nhưng chưa giàu), đề cao sự tinh tế, cân bằng, sức khỏe và phong cách sống tinh anh.

"Khi tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu sống theo phong cách ngày càng rõ rệt, kinh tế trải nghiệm không chỉ là khái niệm thời thượng mà là động lực tái định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt. Trong bối cảnh sản phẩm càng giống nhau, chính trải nghiệm, cảm xúc, cộng đồng hay lối sống sẽ tạo khác biệt, quyết định sự trung thành của khách", bà Thi Anh Đào nói thêm.

