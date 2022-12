Phong cách Shania Twain ở tuổi 57

Sinh năm 1965 tại Canada, Shania Twain là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc đồng quê. Theo Rolling Stone, Shania Twain bán được hơn 85 triệu album suốt sự nghiệp và ghi dấu ấn với những ca khúc như "You’re Still the One", "That Don’t Impress Me Much"...

Từ năm 2004 đến 2011, ca sĩ ngừng hoạt động vì mắc chứng khó phát âm, dẫn đến giọng hát suy yếu. Năm 2015, cô từng hủy chuyến lưu diễn giã từ sự nghiệp vì bệnh tật. Sau khi hồi phục, từ năm 2016 tới nay, cô hoạt động trở lại, đi diễn và phát hành album. Ảnh: Miami Living