Phong cách sexy của Phương Trinh Jolie sau sinh

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, bốn năm sau thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, giành giải đặc biệt. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Cô từng phát hành nhiều MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Nobody Like You.

Người đẹp còn lấn sân phim ảnh qua các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một. Cô và Lý Bình yêu nhau bốn năm trước khi làm đám cưới vào tháng 4/2022.