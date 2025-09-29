Phong cách sánh đôi của siêu mẫu và con trai 'Vua sòng bạc'

Kết hôn từ 2019 và lần lượt đón hai con (một trai, một gái), Mộng Dao - Hà Du Quân nhiều lần sánh đôi ở sự kiện. Cô được fan khen tỏa sáng rực rỡ với đầm Valentino tím, Du Quân tôn vẻ lịch lãm với âu phục thắt nơ.

Mộng Dao quê Thượng Hải, Trung Quốc, cao 1,78 m, số đo ba vòng 83-60-89 cm. Gia nhập làng mốt năm 2009, cô nhanh chóng được các thương hiệu xa xỉ mời quảng cáo, trình diễn tại bốn tuần thời trang quốc tế và catwalk tại Victoria's Secret Fashion Show.

Hà Du Quân giỏi toán, từng hai lần giành giải nhất cuộc thi toán Hong Kong đồng thời tham gia nhiều cuộc thi quốc tế. Năm 18 tuổi, anh có giấy gọi nhập học của hai Đại học Oxford (Anh) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó chọn trường MIT. Du Quân là con ông Hà Hồng Sân (1921-2020) - thành lập đế chế sòng bạc lớn bậc nhất Macau, vì thế được gọi "Vua sòng bạc".