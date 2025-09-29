Phong cách sánh đôi của siêu mẫu và con trai 'Vua sòng bạc'

Hôm 26/9, vợ chồng Hề Mộng Dao đến Mỹ tham quan trụ sở câu lạc bộ Boston Celtics - đội bóng rổ nhà nghề Mỹ có trụ sở tại Boston, bang Massachusetts. Siêu mẫu phối áo dệt kim với âu phục khổ rộng, trang điểm nhạt, còn chồng cô - thiếu gia Hà Du Quân - diện sơ mi trắng, vest xanh đen. Trên Instagram, nhiều khán giả khen cặp sao tương xứng ngoại hình, Hề Mộng Dao trông trẻ trung dù hơn chồng sáu tuổi.
Kết hôn từ 2019 và lần lượt đón hai con (một trai, một gái), Mộng Dao - Hà Du Quân nhiều lần sánh đôi ở sự kiện. Cô được fan khen tỏa sáng rực rỡ với đầm Valentino tím, Du Quân tôn vẻ lịch lãm với âu phục thắt nơ.
Mộng Dao quê Thượng Hải, Trung Quốc, cao 1,78 m, số đo ba vòng 83-60-89 cm. Gia nhập làng mốt năm 2009, cô nhanh chóng được các thương hiệu xa xỉ mời quảng cáo, trình diễn tại bốn tuần thời trang quốc tế và catwalk tại Victoria's Secret Fashion Show.
Hà Du Quân giỏi toán, từng hai lần giành giải nhất cuộc thi toán Hong Kong đồng thời tham gia nhiều cuộc thi quốc tế. Năm 18 tuổi, anh có giấy gọi nhập học của hai Đại học Oxford (Anh) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó chọn trường MIT. Du Quân là con ông Hà Hồng Sân (1921-2020) - thành lập đế chế sòng bạc lớn bậc nhất Macau, vì thế được gọi "Vua sòng bạc".
Cặp sao thu hút sự chú của báo giới lẫn fan khi sánh đôi tại lễ trao giải Vogue. Hề Mộng Dao chọn thiết kế đính sequin xuyên thấu hiệu Louis Vuitton, còn Hà Du Quân vẫn trung thành với âu phục. Video: Vogue
Hà Du Quân chọn âu phục xanh Dior, Hề Mộng Dao tôn dáng với đầm trơn cùng thương hiệu, khi dự sự kiện cùng mẹ chồng - bà Lương An Kỳ. Trong show Vivala Romance trên Mango TV, Du Quân cho biết mẹ anh yêu quý con dâu, khen Hề Mộng Dao khéo ăn nói, cư xử, kiên nhẫn và thông minh.
Bà Lương An Kỳ là một trong những người tình của ông Hà Hồng Sân (Stanley Ho), thường được báo giới gọi là "bà tư". Theo Forbes 2025, bà An Kỳ sở hữu tài sản ròng 2,3 tỷ USD.
Siêu mẫu nội y diện trung tính trong tiệc mừng sinh nhật chồng tuổi 30, hồi tháng 1. Hà Du Quân được nhận xét đơn giản khi phối áo thun trơn với áo nỉ.
Ảnh cặp sao đi cổ vũ đội đua F1 hồi 2024 nhận hàng chục nghìn lượt thích. Du Quân ưu tiên phong cách thể thao, còn Hề Mộng Dao vừa năng động, vừa trẻ trung với áo dệt kim kẻ ngang, chân váy ngắn, sneakers.
Cặp uyên ương khoe ảnh gặp gỡ diễn viên Michael B. Jordan - "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020", trên sân bóng rổ ở Abu Dhabi, UAE, hồi 2023. Trên Weibo, fan khen Hề Mộng Dao xinh đẹp, trẻ trung với mốt da bóng Versace.
Vợ chồng sao diện trang phục trung tính đồng điệu khi xuất hiện tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc, hồi 2023.
Cả hai sắm nhiều trang phục mùa đông tối màu, biến hóa mỗi lần sánh đôi. Ảnh: Mango TV
Để tăng vẻ năng động, phóng khoáng cho mẫu áo thun họa tiết, Mộng Dao - Du Quân phối với giày Louis Vuitton đồng điệu.
Cặp sao diện áo nỉ có mũ đồng điệu khi tham gia show thực tế về gia đình hồi 2023. Ảnh: Mango TV
Cả hai diện gam đen khi tham gia một sự kiện bên lề World Cup 2022 ở Qatar.
Hề Mộng Dao từng bị nhiều người xì xào "kết hôn vì tiền", siêu mẫu đáp trả: "Nếu không có tình yêu, gia đình bề thế cỡ nào tôi cũng không muốn vào". Trên trang cá nhân, Hà Du Quân từng nói buồn bực khi anh và vợ nhận những bình luận không hay. Nhiều lần anh muốn đáp trả những người chế giễu, mỉa mai Hề Mộng Dao song cô ngăn cản anh.
Hà Du Quân, Hề Mộng Dao vui đùa ở Qatar.
Như Anh
Ảnh, video: Instagram Mingxi, Instagram Momomarioho