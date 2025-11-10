Phong cách sành điệu của Kris Jenner

Bà sinh năm 1955, là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, nổi tiếng với show thực tế Keeping Up with the Kardashians về gia đình mình. Trải qua hai cuộc hôn nhân với Robert Kardashian và Bruce Jenner (hiện là Caitlyn sau khi chuyển giới), Kris Jenner có bốn con mang họ Kardashian gồm Kourtney, Kim, Khloé, Robert và hai con mang họ Jenner - Kendall và Kylie. Hiện bà hẹn hò Corey Gamle - người từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber, kém bà 25 tuổi.