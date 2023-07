Phong cách phi giới tính của con gái Vương Phi

Ngoài ca hát, cô còn được đánh giá cao ở diễn xuất. Ở tuổi 22, ngôi sao trẻ đã nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh (BIFF) cho vai diễn trong The Eleventh Chapter (2019). Tĩnh Đồng từng đóng chung phim với Châu Tấn. Theo trang 8 Days, người đẹp đang tập gym và trau dồi kỹ năng nấu nướng để đóng phim truyền hình Her Way To Survive của Singapore.