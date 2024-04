Phong cách phản thời trang của Chris Pine

Ngôi sao Wonder Woman còn thích kết hợp áo ngủ với quần công sở. Tạp chí Instyle nhận xét với gu thẩm mỹ khác biệt, tài tử biến pyjama trở nên sang hơn. Ảnh: Backgrid

Chris Pine sinh năm 1980, là tài tử người Mỹ. Anh đóng phim từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với nhiều dự án cho thanh thiếu niên như The Princess Diaries 2: Royal Engagement, Just My Luck... Năm 2009, anh có vai diễn đột phá trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Những năm qua, tài tử tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong các bom tấn như Wonder Woman, Jack Ryan: Shadow Recruit.