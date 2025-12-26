Phong cách nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo Forbes, Luana Lopes Lara là người nữ duy nhất trong 13 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm nay. Đa phần họ giàu lên nhờ các khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).
Người đẹp 29 tuổi đang sở hữu khối tài sản ròng 1,3 tỷ USD. Cô và bạn học Tarek Mansour sáng lập nền tảng thị trường dự đoán Kalshi năm 2018. Sản phẩm cho phép người dùng đặt cược vào kết quả bầu cử, các trận thể thao, sự kiện văn hóa - giải trí và nhiều lĩnh vực khác. Tháng này, cả hai cùng trở thành tỷ phú, sau khi Kalshi huy động 1 tỷ USD với mức định giá 11 tỷ USD.
Lara sinh tại Rio de Janeiro, Brazil, trong gia đình có mẹ là giáo viên toán, cha là kỹ sư điện. Đam mê múa ballet từ nhỏ, cô theo học trường Sân khấu Bolshoi ở Joinville - nơi nổi tiếng với chương trình đào tạo khắc nghiệt. Theo Lalibre, Lara từng bị bạn cùng lớp bắt nạt bằng cách giấu mảnh thủy tinh trong giày múa của cô. Bất chấp khó khăn, cô trở thành vũ công chuyên nghiệp, gia nhập đoàn múa ballet tại Áo ở tuổi 17.
Năm 2015, nhận thấy niềm yêu thích công nghệ, cô theo học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chuyên ngành Khoa học Máy tính và Toán học, lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật. Theo Lalibre, cô khao khát "trở thành Steve Jobs mới". Cô từng giành huy chương vàng Olympic Thiên văn học Brazil và huy chương đồng Olympic Toán học bang Santa Catarina.
Làm việc trong lĩnh vực được cho là khô khan, Lara vẫn không đánh mất vẻ nữ tính. Khác với nhiều doanh nhân thường không chăm chút ăn mặc, cô luôn phối đồ kỹ lưỡng, chọn màu phong phú, thể hiện gu thẩm mỹ cao. Theo Lalibre, khi tới văn phòng, cô ưu tiên những thiết kế cơ bản như áo phông, sơ mi, quần jeans. Nhưng ở các sự kiện hoặc đi chơi cùng bạn bè, cô diện những bộ cánh màu sắc bắt mắt, hợp mốt, toát lên vẻ thanh lịch và phóng khoáng.
Trong một lần đến London, cô chọn bộ đồ trắng gồm áo ren ôm sát và quần ống suông, phối áo khoác lông màu nâu.
Trong một dịp khác, người đẹp kết hợp áo len oversized cùng váy satin midi và sneakers Converse. Ngoài quần áo, Lara còn chú ý thay đổi kiểu tóc sao cho phù hợp với từng bộ cánh, như tết lệch bên, đánh rối tạo độ phồng, tóc đuôi ngựa. Cô chuộng kiểu trang điểm nhấn vào mắt với đường kẻ sắc nét, chuốt kỹ mascara hoặc dùng lông mi giả.
Nữ tỷ phú diện cả "cây" hồng đi dạo công viên. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen cô mặc áo khoác đẹp, chọn sắc hồng với độ đậm nhạt hài hòa.
Lara thể hiện phong cách punk chic với quần kẻ caro, blazer nhung xanh lá và mũ bucket đỏ rượu. Đời thường, cô thích mang sneakers để phù hợp với công việc trong môi trường năng động. Trong những dịp đặc biệt, cô mang bốt, sandals cao gót với váy suông, đầm chữ A.
Ảnh: Instagram Lara