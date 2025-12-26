Phong cách nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo Forbes, Luana Lopes Lara là người nữ duy nhất trong 13 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm nay. Đa phần họ giàu lên nhờ các khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Người đẹp 29 tuổi đang sở hữu khối tài sản ròng 1,3 tỷ USD. Cô và bạn học Tarek Mansour sáng lập nền tảng thị trường dự đoán Kalshi năm 2018. Sản phẩm cho phép người dùng đặt cược vào kết quả bầu cử, các trận thể thao, sự kiện văn hóa - giải trí và nhiều lĩnh vực khác. Tháng này, cả hai cùng trở thành tỷ phú, sau khi Kalshi huy động 1 tỷ USD với mức định giá 11 tỷ USD.