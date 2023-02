Phong cách nữ đại gia Indonesia Poppy Capella

Theo CNBC, Poppy Capella gây chú ý khi vừa trở thành bà chủ mới, người giành quyền tổ chức Miss Universe Indonesia trong ít nhất bốn năm. Trước đó, cuộc thi do Puteri Indonesia Foundation thực hiện suốt ba thập niên qua.

Poppy Capella diện đầm dạ hội xẻ ngực trong tiệc tối của Miss Universe tại Indonesia hồi tháng 11/2022.

Poppy Capella sinh năm 1991, cao 1,65 m, là cháu gái của danh ca Inul Daratista. Poppy theo đuổi dòng nhạc R&B, được biết đến với các ca khúc như Honey Bunny, Tatitut, And I'm Going Down. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim, sáng lập và điều hành công ty kinh doanh sắc đẹp PT Capella Swastika Karya.