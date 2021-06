Phong cách Nhật Bản tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co

Bình ĐịnhDự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang phong cách Nhật Bản với 4 phân khu lấy cảm hứng từ các thành phố Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo.

Tập đoàn Danh Khôi vừa ra mắt Khu đô thị du lịch Takashi Ocean Suite Kỳ Co ven biển Quy Nhơn (Bình Định). Tập đoàn này đặt nhiều tâm huyết kiến tạo dự án với kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu theo phong cách Nhật Bản tại thành phố biển. Đây cũng là bước đi chiến lược của Danh Khôi trong hành trình "kiến tạo cộng đồng thịnh vượng", mang đến không gian đa trải nghiệm và tạo giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư.

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, dự án nằm trong chiến lược "khai phá" những thị trường mới nổi, giàu tiềm năng để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Đây cũng là xu hướng chuyển dịch đầu tư tất yếu khi các địa phương này vẫn còn quỹ đất lớn, giá đất ưu đãi, hạ tầng phát triển và triển vọng khai thác du lịch.

"Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tạo dấu ấn trên thị trường và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư", đại diện tập đoàn nhấn mạnh.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co có quy mô 8,2 ha, sở hữu vị trí tốt tại Khu kinh tế Nhơn Hội ngay bán đảo Phương Mai. Khu vực này có nhiều lợi thế về phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Vị trí trên thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố và sân bay Phù Cát. Dự án còn có tầm nhìn hướng biển và nằm liền kề các khu du lịch nổi tiếng như đảo Kỳ Co - Eo Gió, cồn Chim, hòn Sẹo, bãi Trung Lương...

Takashi Ocean Suite Kỳ Co có 17 tòa căn hộ và một toà khách sạn, cao 39 tầng, chia làm 4 phân khu, lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật là Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Với dự án này, Tập đoàn Danh Khôi chú trọng phần thiết kế kiến trúc cảnh quan khi hợp tác đơn vị thiết kế Kume Design Asia đến từ Nhật Bản để tạo nên không gian mang bản sắc Nhật với nhiều tiện ích mô phỏng nét tinh hoa của xứ sở mặt trời mọc. Điểm nổi bật là các con đường trải nghiệm văn hóa đất nước Phù Tang tại các khu công viên, các tuyến phố đi bộ.

Đồng bộ với cảnh quan, các căn hộ Ocean Suite tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co có thiết kế nội thất tối giản, tiện nghi theo phong cách Nhật và tối ưu tầm nhìn bên biển, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.. Đi kèm với tiêu chuẩn căn hộ Suite là những dịch vụ chất lượng như xe đưa đón tận nơi, check-in tại phòng, trải nghiệm tiện ích đa dạng, phục vụ ẩm thực đặc biệt.

Tập đoàn Danh Khôi tự tin các dòng sản phẩm tại dự án có thể giúp khách hàng tối ưu mục đích sử dụng. Căn hộ trang bị phòng suite khách sạn, tiện nghi, riêng tư thích hợp cho kỳ nghỉ staycation (du lịch tại chỗ). Đây là dòng sản phẩm vừa có thể khai thác cho thuê lưu trú du lịch, vừa nghỉ dưỡng hoặc làm tài sản tích lũy.

Các căn hộ Takashi Ocean Suite Kỳ Co đều theo thiết kế tối giản của người Nhật. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Các căn hộ Ocean Suite phong cách Nhật tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co còn có lợi thế sở hữu lâu dài. Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, điều này giúp các nhà đầu tư an tâm khi sở hữu căn hộ Ocean Suite như một second home và có thể khai thác cho thuê với tiềm năng kinh doanh du lịch biển.

Trong tương lai, Takashi Ocean Suite Kỳ Co dự kiến sẽ là điểm du lịch trải nghiệm dành cho những người trẻ yêu thích khám phá, check-in điểm đến mới lạ khi khám phá 4 "thành phố Nhật" ngay tại Quy Nhơn. Dự án dự kiến ra mắt 3 toà thuộc phân khu Sapporo trong quý II/2021 với nhiều chương trình ưu đãi.

Tiểu Gu