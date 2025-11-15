Phong cách ngày ấy, bây giờ của Đỗ Thị Hà

Năm 2021, Đỗ Thị Hà bắt đầu quan tâm đến thời trang hơn. Cô không còn nhuộm tóc và uốn xoăn như trước, thay vào đó là mái tóc đen thẳng mượt và tỉa nhẹ ở phần đuôi. Người đẹp sắm thêm váy midi màu nổi, sandals cao gót để phục vụ cho các hoạt động ở làng giải trí. Tuy nhiên, ở đời thường, cô vẫn bị chê trang phục xuề xòa, kém sang.