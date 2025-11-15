Phong cách ngày ấy, bây giờ của Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - được quan tâm sau lễ cưới ở Quảng Trị tháng 10 và Hà Nội hôm 9/11. Hoa hậu được khán giả khen ngày càng xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch.
Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên 19 tuổi chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Thời điểm này, cô gái Thanh Hóa ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, mộc mạc, chưa tập trung xây dựng phong cách cá nhân. Cô là con gái út trong gia đình có ba anh chị em, bố mẹ đều làm nông. Ngoài việc học, người đẹp làm mẫu ảnh để cải thiện thu nhập và rèn luyện khả năng diễn xuất trước ống kính.
Năm 2021, Đỗ Thị Hà bắt đầu quan tâm đến thời trang hơn. Cô không còn nhuộm tóc và uốn xoăn như trước, thay vào đó là mái tóc đen thẳng mượt và tỉa nhẹ ở phần đuôi. Người đẹp sắm thêm váy midi màu nổi, sandals cao gót để phục vụ cho các hoạt động ở làng giải trí. Tuy nhiên, ở đời thường, cô vẫn bị chê trang phục xuề xòa, kém sang.
Dần dần, hoa hậu cải thiện cách phối đồ. Cô tham khảo các xu hướng, cách kết hợp của fashionista và học theo.
Phong cách ăn vận của Đỗ Thị Hà năm 2022 được cho là tươm tất hơn trước. Cô trung thành phong cách giản dị, thường xuyên diện sơ mi, quần vải baggy, quần jeans, quần ống đứng. Người đẹp tập trung hoàn thành việc học ở trường hơn là làm đẹp, sắm sửa.
Trong khoảng thời gian này, ở các sự kiện, phong độ thời trang của cô cũng chưa ổn định. Có lúc, cô được khen ngợi trong những bộ đầm dự tiệc tôn dáng, khi lại mắc lỗi thời trang, kiểu tóc và trang điểm không phù hợp. Nhiều người cho rằng kiểu làm đẹp sắc sảo như tóc buộc đuôi ngựa, son đậm khiến cô trông già.
Đỗ Thị Hà "lột xác" phong cách từ năm 2023. Người đẹp hướng đến phong cách sexy, thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân ảnh street style với những bộ váy bodycon khoe đường cong, crop top, quần shorts, đầm maxi. Một số thiết kế cô chọn nằm trong xu hướng hot như đầm lệch vai, kính retro.
Street style của Đỗ Thị Hà trên phố Tràng Tiền, Hà Nội năm 2023.
Thời điểm này, cô cũng dùng hàng hiệu thay vì các phụ kiện bình dân như trước. Tủ đồ của cô có các mẫu túi của Chanel, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga. Người đẹp cũng biết cách trang điểm đẹp hơn, chọn kiểu tóc phù hợp.
Nhiều khán giả nhận xét Đỗ Thị Hà trông sành điệu, sang trọng khi bước sang năm 2024. Cô nhiều lần đi du lịch nước ngoài, thưởng thức các món ăn đắt đỏ. Vẫn là trang phục tối giản, nhưng cô chọn thiết kế may đo cao cấp hơn, chất liệu và đường cắt đẹp, cắt xẻ gợi cảm.
Trong một lần đi nghỉ dưỡng, người đẹp kết hợp maxi lụa xẻ ngực với dép Hermes và túi Celine.
Từ đầu năm tới nay, Đỗ Thị Hà chuộng phong cách Pháp thanh lịch. Cô thường dùng túi Kelly, đội mũ fedora, phối khăn lụa, áo phông, đầm chấm bi với sắc trung tính như be, trắng, nâu.
Đỗ Thị Hà dạo chơi ở Paris trong chuyến đi chụp ảnh cưới cùng Viết Vương hồi tháng 9.
Đỗ Thị Hà chụp bộ ảnh ăn mừng tuổi 24 hồi tháng 7. Cô chọn phong cách trưởng thành với đầm bất đối xứng và son đỏ, biểu cảm lạnh lùng. Từ khi kinh doanh mảng làm đẹp, cô cho biết học hỏi thêm được nhiều kiến thức về thời trang, mỹ phẩm.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp