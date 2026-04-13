Phong cách ngẫu hứng của Harry Styles, Zoë Kravitz

Harry Styles, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Anh. Anh là cựu thành viên nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016 và là bạn trai cũ của Taylor Swift (2012-2013). Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất, nhận ba kèn vàng Grammy. Anh cũng nổi tiếng với phong cách thời trang phi giới tính.

Zoe Kravitz, sinh năm 1988, là con gái ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz và diễn viên Lisa Bonet. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2007 với các vai phụ, ghi dấu ấn khi đóng Angel Salvadore trong loạt X-Men, vai "miêu nữ" trong The Batman. Trước khi hẹn hò Harry, cô trải qua một đời chồng với diễn viên Karl Glusman, hẹn hò nhiều nghệ sĩ, trong đó có tài tử Channing Tatum.