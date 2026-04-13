Phong cách ngẫu hứng của Harry Styles, Zoë Kravitz

Harry Styles, 32 tuổi, và Zoë Kravitz, 38 tuổi, cùng đi dạo ở thành phố New York, hôm 16/3. Họ cùng mang sneakers, áo khoác và mũ, kết hợp đồng điệu với tông màu trầm và lạnh. Theo Daily Mail, cả hai được cho là hẹn hò từ tháng 8/2025. Thỉnh thoảng, họ được trông thấy nắm tay đi mua sắm, ăn tối, hôn nhau ở nhà hàng.
Harry Styles, 32 tuổi, và Zoë Kravitz, 38 tuổi, cùng đi dạo ở thành phố New York, hôm 16/3. Họ cùng mang sneakers, áo khoác và mũ, kết hợp đồng điệu với tông màu trầm và lạnh. Theo Daily Mail, cả hai được cho là hẹn hò từ tháng 8/2025. Thỉnh thoảng, họ được trông thấy nắm tay đi mua sắm, ăn tối, hôn nhau ở nhà hàng.
Theo Elle, Harry Styles và Zoë Kravitz được xem là cặp sao được nhiều người ngưỡng mộ trong làng thời trang thế giới. Harry nổi tiếng với gu mặc phá cách và sáng tạo. Zoë theo đuổi lối mặc quiet luxury (sang trọng thầm lặng). Khi đi bên nhau, phong cách của họ được xem như bản hòa tấu thú vị.
Theo Elle, Harry Styles và Zoë Kravitz được xem là cặp sao được nhiều người ngưỡng mộ trong làng thời trang thế giới. Harry nổi tiếng với gu mặc phá cách và sáng tạo. Zoë theo đuổi lối mặc quiet luxury (sang trọng thầm lặng). Khi đi bên nhau, phong cách của họ được xem như bản hòa tấu thú vị.
Hôm 14/3, sau khi tham gia chương trình Saturday Night Live, Harry Styles rủ Zoë và mẹ cô - diễn viên Lisa Bonet - đi ăn tối. Anh diện áo khoác Chanel họa tiết da báo - xu hướng hot năm nay. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Métiers D'Art làm từ vải tweed dệt thủ công ở xưởng Maison Lesage. Ca sĩ phối với giày lười The Row. Zoë giữ ấm bằng áo khoác xanh nhạt viền lông và váy ngắn màu kem. Vogue nhận xét cả hai đều thể hiện hơi thở của thập niên 1990 theo cách riêng.
Hôm 14/3, sau khi tham gia chương trình Saturday Night Live, Harry Styles rủ Zoë và mẹ cô - diễn viên Lisa Bonet - đi ăn tối. Anh diện áo khoác Chanel họa tiết da báo - xu hướng hot năm nay. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Métiers D'Art làm từ vải tweed dệt thủ công ở xưởng Maison Lesage. Ca sĩ phối với giày lười The Row. Zoë giữ ấm bằng áo khoác xanh nhạt viền lông và váy ngắn màu kem. Vogue nhận xét cả hai đều thể hiện hơi thở của thập niên 1990 theo cách riêng.
Trong một lần đi nghỉ ở châu Âu, diễn viên chọn váy ngủ và giày búp bê của The Row, xách túi cói. Bạn trai cô diện cả bộ denim, hướng đến sự thoải mái, phóng khoáng.
Trong một lần đi nghỉ ở châu Âu, diễn viên chọn váy ngủ và giày búp bê của The Row, xách túi cói. Bạn trai cô diện cả bộ denim, hướng đến sự thoải mái, phóng khoáng.
Cả hai cùng chọn phong cách tối giản, đơn sắc với tông đen trắng khi dạo trên phố. Họ thường ưu tiên các gam màu trung tính như xanh navy, đen, xám và nâu. Ảnh: The Image Direct
Cả hai cùng chọn phong cách tối giản, đơn sắc với tông đen trắng khi dạo trên phố. Họ thường ưu tiên các gam màu trung tính như xanh navy, đen, xám và nâu. Ảnh: The Image Direct
Vogue nhận xét lối mặc của cả hai cho thấy "thời trang đôi" không phải là mặc giống nhau, mà là cùng chung tư duy thẩm mỹ. Cả hai không mặc chung đồ để hòa tan vào nửa kia. Thay vì chạy theo các mốt mới, họ lăng xê những món đồ cơ bản, có thể mặc đi mặc lại, điều này tạo ra sức ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng.
Vogue nhận xét lối mặc của cả hai cho thấy "thời trang đôi" không phải là mặc giống nhau, mà là cùng chung tư duy thẩm mỹ. Cả hai không mặc chung đồ để hòa tan vào nửa kia. Thay vì chạy theo các mốt mới, họ lăng xê những món đồ cơ bản, có thể mặc đi mặc lại, điều này tạo ra sức ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng.
Cùng chọn áo khoác cao cấp đi kèm quần vải màu đen nhưng cả hai có cách thể hiện khác nhau. Zoë phối đồ theo kiểu thập niên 1970 với áo viền lông, túi đan móc và bốt da. Harry hướng đến thời trang những năm 1990, 2000 với kiểu áo măng tô đơn giản và kính gọng pastel.
Cùng chọn áo khoác cao cấp đi kèm quần vải màu đen nhưng cả hai có cách thể hiện khác nhau. Zoë phối đồ theo kiểu thập niên 1970 với áo viền lông, túi đan móc và bốt da. Harry hướng đến thời trang những năm 1990, 2000 với kiểu áo măng tô đơn giản và kính gọng pastel.
Ngoài tương đồng về kiểu phối hay màu sắc, họ còn ăn ý trong cách chọn phụ kiện. Cả hai đều chuộng những mẫu kính râm mang hơi hướng retro, như mẫu kính oval của The Row, kính vuông của Gucci, hay mũ beanie, bucket.
Ngoài tương đồng về kiểu phối hay màu sắc, họ còn ăn ý trong cách chọn phụ kiện. Cả hai đều chuộng những mẫu kính râm mang hơi hướng retro, như mẫu kính oval của The Row, kính vuông của Gucci, hay mũ beanie, bucket.
Harry Styles, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Anh. Anh là cựu thành viên nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016 và là bạn trai cũ của Taylor Swift (2012-2013). Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất, nhận ba kèn vàng Grammy. Anh cũng nổi tiếng với phong cách thời trang phi giới tính.
Zoe Kravitz, sinh năm 1988, là con gái ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz và diễn viên Lisa Bonet. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2007 với các vai phụ, ghi dấu ấn khi đóng Angel Salvadore trong loạt X-Men, vai "miêu nữ" trong The Batman. Trước khi hẹn hò Harry, cô trải qua một đời chồng với diễn viên Karl Glusman, hẹn hò nhiều nghệ sĩ, trong đó có tài tử Channing Tatum.
Harry Styles, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Anh. Anh là cựu thành viên nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016 và là bạn trai cũ của Taylor Swift (2012-2013). Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất, nhận ba kèn vàng Grammy. Anh cũng nổi tiếng với phong cách thời trang phi giới tính.
Zoe Kravitz, sinh năm 1988, là con gái ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz và diễn viên Lisa Bonet. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2007 với các vai phụ, ghi dấu ấn khi đóng Angel Salvadore trong loạt X-Men, vai "miêu nữ" trong The Batman. Trước khi hẹn hò Harry, cô trải qua một đời chồng với diễn viên Karl Glusman, hẹn hò nhiều nghệ sĩ, trong đó có tài tử Channing Tatum.
Sao Mai
Ảnh: Backgrid