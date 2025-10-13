Phong cách mùa thu của Jennifer Lopez

Hôm 10/10, Jennifer xuất hiện trên đường phố New York với bộ váy suit đỏ - một trong những màu hot của Thu Đông năm nay. Cô kết hợp kính râm, găng tay đen, giày cao gót caro đen trắng, xách túi da cá sấu, mũ rộng vành. Diện mạo của cô gợi nhớ đến thời trang cổ điển những năm 1950. Ảnh: GC Images
Khi ra ngoài ăn tối hôm 5/10, người đẹp chọn bộ đầm lụa, ren màu nâu Zimmermann lấy cảm hứng từ đồ ngủ. Ảnh: GC Images
Theo Instyle, Jennifer Lopez giữ phong độ thời trang ổn định nhiều năm qua. Cô mặc đa dạng, nhiều lần ghi điểm với phong cách sang trọng, phóng khoáng, đôi khi nổi loạn, phá cách. Ảnh: Mega
Trong một lần dạo phố, cô chọn đầm xuyên thấu dài tay và giày platform nhung, thích hợp ngày mát. Ảnh: Backgrid
Phong cách thập niên 1970 thể hiện bằng áo blouse dài tay tối giản, quần jeans ống loe nhẹ, giày platform và túi Kelly. Ảnh: Backgrid
Theo Elle, blazer là một trong những món đồ yêu thích của Jennifer. Cô mua dáng truyền thống và cut-out để thay đổi trong nhiều hoàn cảnh. Ca sĩ thường phối chúng với quần jeans hoặc quần legging. Ảnh: GC Images
Áo khoác denim cắt xẻ kết hợp bốt cao tới gối giúp tạo nên vẻ phá cách. Ảnh: Backgrid
Một trong những công thức phối đồ thu quen thuộc của diễn viên là áo hoodie, quần thể thao và sneakers. Kiểu mặc này được cô áp dụng xuyên suốt mùa xuân và thu. Để tạo vẻ sang trọng, cô thường dùng túi tote bản lớn, như túi Book của Dior, túi Gucci, túi Birkin của Hermes. Ảnh: GC Images
Người đẹp "đổi gió" với phong cách công sở cổ điển trong bộ đồ gồm cardigan, áo ba lỗ, quần ống rộng và giày loafer. Ảnh: Backgrid
Trang phục cả "cây" nâu - sắc màu tượng trưng của mùa thu - với các thiết kế dệt kim và bốt da tráng nhựa. Ảnh: Gotham
Thỉnh thoảng, cô cũng sử dụng trench coat mỏng theo phong cách Pháp, tạo vẻ cổ điển bằng kính bản lớn ombre và khuyên tai tròn. Ảnh: Backgrid
Jennifer Lopez, 56 tuổi, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama, đóng nhiều phim như The Mother, Shotgun Wedding, Marry Me. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty.
Sao Mai