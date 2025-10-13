Phong cách mùa thu của Jennifer Lopez

Một trong những công thức phối đồ thu quen thuộc của diễn viên là áo hoodie, quần thể thao và sneakers. Kiểu mặc này được cô áp dụng xuyên suốt mùa xuân và thu. Để tạo vẻ sang trọng, cô thường dùng túi tote bản lớn, như túi Book của Dior, túi Gucci, túi Birkin của Hermes. Ảnh: GC Images