Phong cách Kris Jenner ở tuổi 70

Hôm 8/11, Kris Jenner tổ chức tiệc mừng tuổi 70 tại Los Angeles. Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng đến dự như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, Bill Gates, Adele.
Hôm 8/11, Kris Jenner tổ chức tiệc mừng tuổi 70 tại Los Angeles. Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng đến dự như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, Bill Gates, Adele.
Bà sinh năm 1955, là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, nổi tiếng với show thực tế Keeping Up with the Kardashians về gia đình mình. Trải qua hai cuộc hôn nhân với Robert Kardashian và Bruce Jenner (hiện là Caitlyn sau khi chuyển giới), Kris Jenner có bốn con mang họ Kardashian gồm Kourtney, Kim, Khloé, Robert và hai con mang họ Jenner - Kendall và Kylie. Hiện bà hẹn hò Corey Gamle - người từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber, kém bà 25 tuổi.
Bà sinh năm 1955, là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, nổi tiếng với show thực tế Keeping Up with the Kardashians về gia đình mình. Trải qua hai cuộc hôn nhân với Robert Kardashian và Bruce Jenner (hiện là Caitlyn sau khi chuyển giới), Kris Jenner có bốn con mang họ Kardashian gồm Kourtney, Kim, Khloé, Robert và hai con mang họ Jenner - Kendall và Kylie. Hiện bà hẹn hò Corey Gamle - người từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber, kém bà 25 tuổi.
Kris Jenner diện áo vàng chanh của Givenchy theo mốt giấu quần, cùng Kim Kardashian dự buổi ra mắt phim All's Fair ở Los Angeles, tháng 10. Video: E!
Ở tuổi 70, Kris Jenner được xem là "bà trùm thời trang" của đế chế Kardashian. Vogue nhận xét bà sành điệu không thua kém các con gái như Kim, Kendall. Ngôi sao theo đuổi phong cách toát lên vẻ quyền lực nhưng vẫn trẻ trung, phối phụ kiện ăn ý.
Ở tuổi 70, Kris Jenner được xem là "bà trùm thời trang" của đế chế Kardashian. Vogue nhận xét bà sành điệu không thua kém các con gái như Kim, Kendall. Ngôi sao theo đuổi phong cách toát lên vẻ quyền lực nhưng vẫn trẻ trung, phối phụ kiện ăn ý.
Bà yêu thích blazer, vest dựng phom sắc nét ở vai và eo, giúp tạo đường cong. Trang phục bà chọn thường mang màu đen hoặc trắng, tạo nên hình ảnh sang trọng. Theo Elle, thiết kế của Alexander McQueen, Balmain, Tom Ford, Valentino thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của bà.
Bà yêu thích blazer, vest dựng phom sắc nét ở vai và eo, giúp tạo đường cong. Trang phục bà chọn thường mang màu đen hoặc trắng, tạo nên hình ảnh sang trọng. Theo Elle, thiết kế của Alexander McQueen, Balmain, Tom Ford, Valentino thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của bà.
Bà không ngại mặc áo váy trễ vai xếp bèo - thiết kế được nhiều người trẻ ưa chuộng, kết hợp quần âu và giày cao gót. Để làm bật vẻ thời trang, bà sử dụng kính râm, khuyên tai đính đá.
Bà không ngại mặc áo váy trễ vai xếp bèo - thiết kế được nhiều người trẻ ưa chuộng, kết hợp quần âu và giày cao gót. Để làm bật vẻ thời trang, bà sử dụng kính râm, khuyên tai đính đá.
Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, Kris Jenner giữ được vóc dáng gọn gàng. Điều này giúp bà dễ dàng chinh phục các loại váy ngắn.
Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, Kris Jenner giữ được vóc dáng gọn gàng. Điều này giúp bà dễ dàng chinh phục các loại váy ngắn.
Kris Jenner tạo dáng trong vườn nhà với áo khoác lông cừu, quần tregging và sneakers. Đời thường, ngôi sao cũng phối đồ kỹ lưỡng, tươm tất.
Kris Jenner tạo dáng trong vườn nhà với áo khoác lông cừu, quần tregging và sneakers. Đời thường, ngôi sao cũng phối đồ kỹ lưỡng, tươm tất.
Trong một lần đến tòa án cùng con gái Kim, bà gây chú ý với phong cách menswear qua bộ suit đỏ rượu, phối giày loafer và cà vạt đồng điệu.
Trong một lần đến tòa án cùng con gái Kim, bà gây chú ý với phong cách menswear qua bộ suit đỏ rượu, phối giày loafer và cà vạt đồng điệu.
Bà áp dụng cách mặc được gen Z yêu thích, gồm áo chui cổ dáng rộng và quần vải ống suông.
Bà áp dụng cách mặc được gen Z yêu thích, gồm áo chui cổ dáng rộng và quần vải ống suông.
Thời trang dạo phố của bà với chân váy bút chì, giày platform và áo thắt eo tay bồng - kiểu dáng giúp người mặc trông trẻ hơn.
Thời trang dạo phố của bà với chân váy bút chì, giày platform và áo thắt eo tay bồng - kiểu dáng giúp người mặc trông trẻ hơn.
Áo khoác dáng dài, giày mũi nhọn và túi Birkin theo công thức phối đồ đơn giản và hiệu quả, giúp bà có diện mạo thu hút hơn.
Áo khoác dáng dài, giày mũi nhọn và túi Birkin theo công thức phối đồ đơn giản và hiệu quả, giúp bà có diện mạo thu hút hơn.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Kris Jenner