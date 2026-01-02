Phong cách khêu gợi và 7 xu hướng hot đầu năm 2026

Theo Vogue, khêu gợi là một trong những xu hướng thời trang hot nhất mùa xuân năm nay. Hermès - thương hiệu được nhiều người biết đến với phong cách kín đáo và tinh tế - đã lăng xê những kiểu dáng bó sát và gợi cảm hơn. Giám đốc sáng tạo mới của Mugler, Miguel Castro Freitas đem tới những bộ vest chiết eo tôn đường cong. Hàng loạt đầm cắt xẻ, xuyên thấu, áo ngực của nhà mốt nhà khác cũng nở rộ trên sàn diễn. Ảnh: Givenchy