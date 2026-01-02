Phong cách khêu gợi và 7 xu hướng hot đầu năm 2026

Theo Vogue, khêu gợi là một trong những xu hướng thời trang hot nhất mùa xuân năm nay. Hermès - thương hiệu được nhiều người biết đến với phong cách kín đáo và tinh tế - đã lăng xê những kiểu dáng bó sát và gợi cảm hơn. Giám đốc sáng tạo mới của Mugler, Miguel Castro Freitas đem tới những bộ vest chiết eo tôn đường cong. Hàng loạt đầm cắt xẻ, xuyên thấu, áo ngực của nhà mốt nhà khác cũng nở rộ trên sàn diễn. Ảnh: Givenchy
Phong cách công sở thanh lịch được loạt nhà mốt như Celine, Bottega Veneta, Ralph Lauren đẩy mạnh. Áo len pastel, blazer, trench coat, sơ mi được xử lý trên bảng màu đơn sắc và trung tính. Ảnh: Celine
Nhằm xua tan ảm đạm giữa những biến động của xã hội, làng mốt khuấy động bằng các thiết kế lông vũ có bảng màu tươi sáng, rực rỡ. Tom Ford, Jacquemus hay Chloé là những nhà mốt tiêu biểu cho phong cách này. Ảnh: Chanel
Phối layer một cách sáng tạo cũng nằm trong xu hướng nổi bật. Theo Vogue, phong cách này nhằm làm mới những món đồ cơ bản trong tủ, từ đó hướng đến tiêu dùng tiết kiệm. Bạn có thể phối sơ mi, chân váy bút chì, găng tay, áo khoác, gilet theo những cách mới. Tại Loewe, những chiếc sơ mi vải poplin được mặc chồng lên nhau. Tại Prada, sơ mi đi kèm chân váy xuyên thấu, nội y lộ ra ngoài. Ảnh: Prada
Thay cho áo boxy ngắn tới hông rộ lên năm ngoái, áo khoác dáng dài trở thành kiểu mốt hot. Tại Tom Ford, những chiếc trench coat màu xanh lá và đỏ tía giúp người mặc nổi bật. Với các thiết kế đơn giản, chỉ cần thêm một đôi bông tai ngoại cỡ và một cặp kính râm lớn, bạn đã có diện mạo sang trọng. Ảnh: Bottega Veneta
Sau nhiều năm thống trị, phong cách thập niên 1980 vẫn chứng tỏ sức hút mùa xuân năm nay. Saint Laurent là đại diện tiêu biểu nhất của lối mặc này. Những bờ vai rộng, eo nhỏ, cổ áo thắt nơ, màu sắc, họa tiết lớn và nổi bật xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập từ Paris đến New York, Milan. Ảnh: Chloe
Color block là chủ đề xuyên suốt mùa này, với những gam màu nổi bật, sắp xếp trong bố cục tương phản, đem tới niềm vui và sự lạc quan. Versace lăng xê bảng màu pha trộn giữa phong cách quý tộc thập niên 1980 và 1990 của bãi biển Miami, kết hợp các màu như tím nhạt, đỏ anh đào và xanh cobalt trong cùng một bộ cánh. Phong cách này cũng được thể hiện trong show của Loewe, Fendi, Prada, Proenza Schouler, Tory Burch. Ảnh: Fendi
Phong cách preppy đang trở lại. Auralee đẩy mạnh áo polo và áo len dệt kim, mang đến vẻ hiện đại cho những kiểu dáng cổ điển. Tại Miu Miu, áo polo cổ bẻ với các gam màu như cam được phối chân váy midi và khăn quàng cổ in họa tiết. Ở Loewe, áo polo cũng rất phổ biến, thường được kết hợp với áo len cổ chữ V màu tương phản. Tory Burch, một thương hiệu gắn liền với phong cách preppy và thời trang thể thao Mỹ, pha trộn áo khoác thể thao màu sắc nổi bật và nhiều lớp vòng cổ đính hạt. Theo WWW, áo khoác polo đính huy hiệu của Prada hứa hẹn trở thành món đồ được săn đón đầu năm. Ảnh Tory Burch
Sao Mai