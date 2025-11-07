Phong cách gợi cảm của Hoa hậu Trái Đất 2025

Vượt qua 77 thí sinh, mỹ nhân Cộng hòa Czech đăng quang Hoa hậu Trái đất 2025 hôm 5/11 tại Manila, Philippines. Trang Missosology nhận xét Natálie Puškinová có gương mặt sáng, trình diễn tự tin và trả lời ứng xử tốt.
Giây phút Natálie Puškinová đăng quang. Video: Missosology
Natálie Puškinová là người mẫu, sinh viên ngành Marketing và Quan hệ Công chúng tại Đại học Charles ở Prague. Cô sống cùng mẹ tại một trang trại ở ngoại ô Prague.
Người đẹp cao 1,78 m, số đo 79-62-94 cm.
Natálie Puškinová đam mê lặn thám hiểm đại dương và được chứng nhận là thợ lặn. Cô tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó có dự án From Plate to Planet nhằm giảm lãng phí thực phẩm.
Natálie Puškinová theo đuổi phong cách quyến rũ, thường diện những bộ đầm cắt xẻ hoặc xuyên thấu. Các thiết kế cô chọn có đường cắt vừa phải hoặc lớp lót màu nude, tránh gây sự cố.
Trong một lần dự tiệc, cô diện crop top tôn eo cùng chân váy siêu ngắn.
Người đẹp kết hợp đầm lụa xẻ ngực sâu với clutch khảm xà cừ cùng tông.
Theo Instyle, cô có lối sống đơn giản, không đam mê hàng hiệu. Người đẹp ưu tiên dành thời gian học tập, tham gia hoạt động xã hội. Natálie Puškinová cân nhắc mua sắm, cô chỉ có một vài món đắt tiền dùng khi dự sự kiện.
Đời thường, hoa hậu thường diện trang phục giá bình dân từ các thương hiệu địa phương. Cô cũng ít khi đeo trang sức và trang điểm, hướng đến vẻ tự nhiên, thoải mái.
Trang phục nghỉ dưỡng của Natálie Puškinová với đầm quây ngực in họa tiết đá, kết hợp khuyên tai cổ điển.
Phong cách đường phố của người đẹp với bộ váy áo lụa đắp ren hở lưng.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Natálie Puškinová