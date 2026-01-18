Phong cách 'giàu ngầm' của Hoa hậu Phương Khánh

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ hình ảnh tham dự một sự kiện thời trang. Cô diện đầm ren trắng phối dép cao gót đơn giản, phối túi xách mini màu đỏ mận. Người đẹp chọn kiểu kính hippie giúp diện mạo thêm phong cách. Nhiều khán giả khen cô xinh đẹp, sang trọng mà không cần phải phối đồ cầu kỳ.
Trước đó vài ngày, cô xuống phố trong tà áo dài tà kép từ gấm và ren theo xu hướng "áo phú bà" đang hot Tết năm nay. Kiểu áo này giúp người mặc toát lên vẻ đằm thắm giống các quý bà nhà giàu thời xưa.
Phương Khánh, 32 tuổi, quê ở Bến Tre, đăng quang Miss Earth 2018. Sau cuộc thi, cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Cô vào top 10 "Timeless beauty" do Missosology bình chọn. Hiện cô theo đuổi thú vui làm tranh len, thực hiện các video cá nhân chia sẻ lối sống khỏe mạnh, hướng về tự nhiên.
Ba năm nay, Phương Khánh theo đuổi phong cách thời trang quiet luxury (sang trọng thầm lặng, giàu ngầm). Người đẹp không sử dụng hàng hiệu có logo lớn, thay vào đó chú trọng về kiểu dáng, chất liệu.
Phương Khánh ưu tiên những bộ quần áo đơn sắc, bảng màu trung tính như đen, trắng, be, nâu, xen kẽ một số màu pastel gồm hồng, vàng và xanh dương.
Nhờ áp dụng đúng công thức và bí quyết phối đồ theo phong cách giàu ngầm, cô được nhiều người khen sang dù chỉ mặc váy áo của các thương hiệu địa phương.
Trong một chuyến du lịch, Phương Khánh kết hợp bộ quần áo tối giản màu đen ôm dáng, nhấn bằng áo khoác lông trắng và túi Chanel.
Đầm dệt kim kết hợp túi cầm tay màu nâu tạo nên tổng thể hài hòa theo tinh thần tối giản.
Phong cách đường phố của hoa hậu trong bộ váy ngắn chữ A và túi xách màu xám.
Cô thể hiện phong cách doanh nhân thành đạt với váy suit vải tweed và túi tote của Hermes.
Phương Khánh luôn áp dụng quy tắc không mặc quá ba màu trong một tổng thể, không sử dụng màu chói để duy trì nét thanh lịch. Về phụ kiện, người đẹp sưu tầm một số kính mắt cổ điển, gọng nhỏ hoặc vừa phải thay vì quá khổ - xu hướng hot hiện nay. Cô cũng sắm nhiều dây chuyền, khuyên tai mạ vàng theo kiểu hoài cổ để tạo điểm nhấn sang trọng.
Tủ đồ của cô có nhiều sơ mi, tank top, quần ống suông cạp cao, đầm chữ A liền thân, blazer, trench coat. Cô cũng chuộng những thiết kế vải voan tay bồng, đầm xẻ cổ chữ V, váy lụa hở lưng để tạo sự nữ tính.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp