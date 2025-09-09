Phong cách gangster lên ngôi

Theo Vogue, Casablanca là một trong số nhiều nhà mốt đang đẩy mạnh phong cách mặc ngầu và tươm tất của những băng đảng trong điện ảnh thập niên 1980, 1990. Trong bộ sưu tập Thu Đông 2025, hãng khai thác yếu tố gangster bằng cách lồng ghép Yakuza - thuật ngữ chung để chỉ các nhóm xã hội đen ở Nhật Bản - trên tracksuit, trang phục dự tiệc, kính râm. Ảnh: Gorunway
Dolce & Gabbana đem tới những bộ áo khoác dạ dáng dài kết hợp mũ beret cổ điển. Ảnh: Gorunway
Armani thể hiện mốt mới bằng suit kẻ màu xám kèm khăn quàng kẻ sọc. Ảnh: Gorunway
Những thương hiệu nổi tiếng với phong cách truyền thống như Hermès hay Zegna cũng hòa nhập xu hướng. Louis Vuitton, Versace, Dsquared2, Lemaire, MSGM, Magliano, Our Legacy, Marine Serre cho ra đời hàng loạt mẫu áo khoác da, áo khoác lông, sơ mi ôm dáng, quần Tây rộng kiểu cũ, măng tô... phối ăn ý.
Khi nhắc tới gangster hay mafia, nhiều người thường nghĩ đến vẻ ngoài bụi bặm. Tuy nhiên, kiểu mặc này trong mùa mốt Thu Đông 2025 lại kết hợp giữa vẻ quyền lực, xa hoa và kịch tính lấy cảm hứng từ các tác phẩm điện ảnh như The Godfather, Peaky Blinders, Goodfellas, The Sopranos. Ảnh: Gorunway
Các món đồ gắn liền phong cách này gồm suit cắt may sắc sảo loại double-breasted suit (vest hai hàng cúc) và pinstripe (sọc dọc mảnh) - những thiết kế mafia thường diện trong phim kinh điển. Mốt này còn không thể thiếu những trang phục như áo khoác, sơ mi, quần bằng nhung, lụa, da, áo khoác lông.
Trang phục đều có tông màu tối gồm đen, xám, nâu espresso, xanh navy, đỏ burgundy, đỏ cherry, xanh lục. Chúng được phối với phụ kiện statement đậm chất điện ảnh như kính râm to bản kiểu phi công hoặc gọng vuông vintage, dây chuyền vàng bản lớn, cà vạt, nhẫn cỡ đại, mũ fedora hoặc beret, newsboy. Ảnh: Gorunway
Theo Vogue, phong cách này từng thịnh hành trong thập niên 1970-1990 do sức ảnh hưởng của những bộ phim. Sau nhiều năm phong cách tối giản thống trị, làng mốt quay trở lại ưa chuộng vẻ kịch tính, nổi loạn pha lẫn Old Money. Kiểu mặc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim điện ảnh, phù hợp với làn sóng hồi sinh retro.
Ngoài ra, sự nổi lên của phong cách "vợ ông trùm" hai năm qua cũng là yếu tố giúp phong cách gangster trở lại mạnh mẽ. Các chuyên gia cho rằng mốt này toát lên sự phô trương, cho thấy nhu cầu khẳng định bản thân của nhiều người trong bối cảnh bất ổn kinh tế sau thời kỳ khủng hoảng do đại dịch. Ảnh: Gorunway
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ cách phối đồ. Video: Instagram callummullin, timothykoh
Fashionisto Regan Walker theo đuổi mốt với bộ suit kẻ sọc và cà vạt hoa văn vintage, hướng đến nét thanh lịch, cổ điển. Ảnh: Instagram Regan Walker
Một số cô gái cũng chọn kiểu mặc này với cà vạt, giày platform và nhẫn cực đại. Ảnh: Pinterest
Sao Mai