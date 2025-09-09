Phong cách gangster lên ngôi

Theo Vogue, phong cách này từng thịnh hành trong thập niên 1970-1990 do sức ảnh hưởng của những bộ phim. Sau nhiều năm phong cách tối giản thống trị, làng mốt quay trở lại ưa chuộng vẻ kịch tính, nổi loạn pha lẫn Old Money. Kiểu mặc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim điện ảnh, phù hợp với làn sóng hồi sinh retro.

Ngoài ra, sự nổi lên của phong cách "vợ ông trùm" hai năm qua cũng là yếu tố giúp phong cách gangster trở lại mạnh mẽ. Các chuyên gia cho rằng mốt này toát lên sự phô trương, cho thấy nhu cầu khẳng định bản thân của nhiều người trong bối cảnh bất ổn kinh tế sau thời kỳ khủng hoảng do đại dịch. Ảnh: Gorunway