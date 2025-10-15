Phong cách đời thường của vợ trùm bất động sản Hong Kong

Trên trang cá nhân, Trần Khải Vận đăng ảnh tham gia một show thời trang ở Hong Kong hôm 20/9, kèm dòng viết: "Tối qua có rất nhiều bạn hỏi tôi, có phải mặc cả bộ Hermès không? Mọi người thử đoán xem?".

Cô mặc áo len, xách túi Smile Bolide 1923 phiên bản giới hạn, ra mắt năm 2020. Mẫu túi mang hình mặt cười được làm từ da Tadelakt và da thằn lằn Niloticus, trị giá hơn một triệu CNY.