Phong cách đời thường của vợ trùm bất động sản Hong Kong

Trên trang cá nhân, Trần Khải Vận đăng ảnh tham gia một show thời trang ở Hong Kong hôm 20/9, kèm dòng viết: "Tối qua có rất nhiều bạn hỏi tôi, có phải mặc cả bộ Hermès không? Mọi người thử đoán xem?".
Cô mặc áo len, xách túi Smile Bolide 1923 phiên bản giới hạn, ra mắt năm 2020. Mẫu túi mang hình mặt cười được làm từ da Tadelakt và da thằn lằn Niloticus, trị giá hơn một triệu CNY.
Trần Khải Vận, 45 tuổi, là vợ tỷ phú Lưu Loan Hùng - trùm bất động sản Hong Kong. Cô từng là trợ lý của ông Lưu. Họ kết hôn tháng 12/2016 sau 10 năm quen biết. Năm 2017, Khải Vận trở thành phụ nữ giàu nhất Hong Kong và là một trong những người giàu nhất thế giới sau khi chồng chuyển nhượng toàn bộ 74,99% cổ phần Tập đoàn Chinese Estates do ông nắm giữ.
Theo HK01, ông Lưu có thú sưu tầm các món đồ nghệ thuật qua đấu giá và mua túi Hermès để đầu tư hoặc làm từ thiện. Ngoài sắm túi cho bộ sưu tập cá nhân, ông thường mua làm quà cho người thân, người tình. Theo Elle, Khải Vận có khoảng 1.000 chiếc túi Hermès.
Theo Elle, Khải Vận thường diện đồ Hermès, Chanel, Dior, Fendi, Roger Vivier. Cô dành một phòng lớn trong biệt thự để trưng bày hàng nghìn món đồ hiệu, trong đó có nhiều trang sức kim cương đắt giá của Harry Winston, Van Cleef & Arpels.
Trần Khải Vận tạo dáng với áo móc tua rua.
Từ khi thành lập thương hiệu len móc thủ công Happy Yarn năm 2023, cô chuyển sang mặc các áo len do cô sản xuất. Trên trang cá nhân, cô cho biết muốn lan tỏa niềm vui đan lát với mọi người bằng thông điệp "Sợi len hạnh phúc. Càng đan len nhiều, bạn càng hạnh phúc".
Người đẹp thường kết hợp áo len với nhiều kiểu quần phóng khoáng, nhấn bằng loạt túi Kelly mini đủ màu sắc.
Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh diện các thiết kế đan ngộ nghĩnh khi đi cà phê, đi xem phim hay ca nhạc cùng bạn bè.
Cô kết hợp áo móc cộc tay, quần kaki và giày phá cách bên cạnh gian hàng của công ty.
Khải Vận vào bếp làm bánh với chiếc áo đan lạ mắt.
Trong một sự kiện, cô tặng những bó hoa làm bằng len sợi cho Tom Daley (trái) - Nhà vô địch Olympic 2020 môn nhảy cầu người Anh. Họ cùng chung đam mê đan len. Ngoài trang phục, Khải Vận còn móc các hình trang trí túi xách của cô.
Khải Vận xách túi Birkin đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Cô theo đuổi xu hướng áo len sợi to như nhiều nhà mốt thế giới lăng xê năm 2023.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram kimbeechan