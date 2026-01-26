Phong cách đời thường của vợ chồng Brooklyn Beckham

Hôm 21/1, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz dắt chó đi dạo trên bãi biển Malibu. Nicola diện quần jeans và áo len bất đối xứng theo phong cách boho. Người đẹp đang giảm cân để vào vai diễn vũ công ballet trong một dự án mới. Brooklyn mặc đơn giản với bộ đồ đơn sắc.

Theo DailyMail, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng kể từ khi Brooklyn chỉ trích bố mẹ hôm 19/1. Mâu thuẫn của gia đình David Beckham kéo dài suốt năm qua, khiến dư luận chia làm hai phe. Một phần ủng hộ Brooklyn dũng cảm khi nói ra sự thật, số còn lại đứng về phía Victoria Beckham.