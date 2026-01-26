Phong cách đời thường của vợ chồng Brooklyn Beckham

Hôm 21/1, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz dắt chó đi dạo trên bãi biển Malibu. Nicola diện quần jeans và áo len bất đối xứng theo phong cách boho. Người đẹp đang giảm cân để vào vai diễn vũ công ballet trong một dự án mới. Brooklyn mặc đơn giản với bộ đồ đơn sắc.
Theo DailyMail, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng kể từ khi Brooklyn chỉ trích bố mẹ hôm 19/1. Mâu thuẫn của gia đình David Beckham kéo dài suốt năm qua, khiến dư luận chia làm hai phe. Một phần ủng hộ Brooklyn dũng cảm khi nói ra sự thật, số còn lại đứng về phía Victoria Beckham.
Trước đó hai ngày, họ cùng nhau đi chợ nông sản. Brooklyn thích nấu ăn cho vợ nên mua vài món theo sở thích của cô. Khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen Nicola mặc đẹp. Họ viết: "Nicola là tiểu thư trong chiếc áo khoác lông mềm và ấm áp, kiêu kỳ sải bước bên chàng trai Brooklyn si tình", "Nicola luôn mặc đẹp dù trong hoàn cảnh nào".
Vogue nhận xét đôi uyên ương có gu mặc nổi bật trong làng giải trí, chinh phục cả thời trang thảm đỏ lẫn phong cách đường phố bằng những bộ đồ hài hòa, ăn ý.
Cả hai thường chọn những trang phục có cảm hứng tương đồng về màu sắc, kiểu dáng hoặc phong cách. Nhờ vậy, diện mạo khi dạo phố của họ luôn trông đồng bộ, sang trọng và thu hút ống kính paparazzi.
Nicola thường xuyên được khen với phong cách gợi nhớ thập niên 1990, 2000. Khi đi bên nhau, diễn viên đóng vai trò là người dẫn dắt trong thời trang, còn Brooklyn chọn đồ đơn giản, đồng điệu với trang phục của vợ.
Trong một lần đi ăn tối, Nicola nổi bật với váy ngắn và áo khoác da, giày bốt cảm hứng Mary Jane. Brooklyn phối áo polo với quần jeans. Trang phục của cả hai toát lên vẻ tự nhiên, thoải mái và ngầu.
Dịp khác, họ cùng kết hợp sweatshirt và quần jeans. Ảnh: SplashNews
Trang phục tông xanh dương và đen được cả hai lựa chọn khi đi ăn kem trên phố.
Mùa hè năm ngoái, khi đi chơi ở St Tropez, Pháp, họ cùng mặc sơ mi và sắc trắng chủ đạo. Nicola theo đuổi mốt quần nội y bloomer, phối dép đế xuồng và túi cói. Brooklyn trung thành với kiểu mang tất cùng dép - kiểu phối đồ thịnh hành từng bị chê thảm họa ở thập niên 1990.
Thời trang mùa hè với phong cách thập niên 1990, gồm sơ mi cổ Cuba, quần bermuda, váy ống, áo cổ yếm và dép "cục gạch".
Nicola lăng xê mốt quần capri gây sốt năm ngoái, phối crop top lông và dép cao gót cổ điển. Brooklyn giữ vẻ thanh lịch với sơ mi trắng và quần kaki, tạo vẻ tinh nghịch bằng mũ lưỡi trai đội ngược.
Sao Mai
Ảnh: Backgrid