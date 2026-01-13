Phong cách đời thường của tiền đạo Đình Bắc

Anh ghi bàn thắng duy nhất hạ chủ nhà Arab Saudi ở lượt cuối bảng A, tối 12/1, giúp tuyển Việt Nam đi sâu tại giải đấu. Phong độ của Đình Bắc trên sân nhận nhiều lời khen của người hâm mộ. FIFA đăng tải hình ảnh của anh và thủ môn Trung Kiên trên fanpage, nhận hơn 100.000 lượt yêu thích. Ảnh: AFC
Loạt khoảnh khắc đời thường của Đình Bắc cũng hút sự quan tâm trên nhiều diễn đàn. Anh được khen có ngoại hình rắn rỏi, nam tính.
Pha ghi bàn đẹp mắt của Đình Bắc. Video: TV360
Cầu thủ 22 tuổi, quê Nghệ An, khởi nghiệp ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Quá trình thi đấu cho Quảng Nam, Hà Nội FC, anh dần trưởng thành. Mùa giải 2024-2025, anh thi đấu cho Công an Hà Nội.
Đình Bắc bắt đầu gây ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Tháng 7/2025, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải cầu thủ hay nhất trong lịch sử giải U23 Đông Nam Á. Chân sút còn nhận đề cử tại Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.
Đời thường, Đình Bắc chuộng gu mặc thoải mái, chủ yếu là trang phục thể thao gắn với các buổi tập luyện hoặc ra sân bay đi thi đấu. Ảnh: Hiếu Lương
Anh thích áo thun đen hoặc trắng, kết hợp quần và giày năng động.
Khi rời sân cỏ, anh có sở thích đi du lịch, dạo phố.
Thời trang đường phố của Đình Bắc trong một lần đến Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2025.
Khi đi ăn uống hoặc cà phê với bạn bè, Đình Bắc chọn quần shorts, áo thun. Các phụ kiện đi kèm quen thuộc của tiền đạo gồm nón lưỡi trai, dép lê.
Anh thường chia sẻ hình ảnh đời thường lên tài khoản cá nhân có gần 50.000 người theo dõi.
Đình Bắc trong dịp sinh nhật 19 tuổi.
Anh đón Tết Nguyên đán cùng gia đình hồi năm 2024.
Tân Cao
Ảnh: Instagram Nguyễn Đình Bắc