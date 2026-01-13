Phong cách đời thường của tiền đạo Đình Bắc

Anh ghi bàn thắng duy nhất hạ chủ nhà Arab Saudi ở lượt cuối bảng A, tối 12/1, giúp tuyển Việt Nam đi sâu tại giải đấu. Phong độ của Đình Bắc trên sân nhận nhiều lời khen của người hâm mộ. FIFA đăng tải hình ảnh của anh và thủ môn Trung Kiên trên fanpage, nhận hơn 100.000 lượt yêu thích. Ảnh: AFC

Loạt khoảnh khắc đời thường của Đình Bắc cũng hút sự quan tâm trên nhiều diễn đàn. Anh được khen có ngoại hình rắn rỏi, nam tính.