Phong cách đời thường của Meghan Markle

Giữa tháng 3, Meghan Markle chia sẻ hình ảnh cắm hoa trong vườn nhà. Cô diện bộ đồ màu kem gồm áo dệt kim cổ chữ V và quần suông.
Meghan Markle, 45 tuổi, sinh tại California (Mỹ), nổi tiếng nhờ đóng phim truyền hình Suits. Cô kết hôn với Harry - con trai út của Vua Charles III - năm 2018. Sau khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh, vợ chồng Harry, Meghan chuyển tới sống ở Montecito năm 2020. Họ mua một biệt thự trị giá khoảng 14,65 triệu USD và lựa chọn cuộc sống tại khu vực có nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston.
Meghan Markle, 45 tuổi, sinh tại California (Mỹ), nổi tiếng nhờ đóng phim truyền hình Suits. Cô kết hôn với Harry - con trai út của Vua Charles III - năm 2018. Sau khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh, vợ chồng Harry, Meghan chuyển tới sống ở Montecito năm 2020. Họ mua một biệt thự trị giá khoảng 14,65 triệu USD và lựa chọn cuộc sống tại khu vực có nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston.
Theo People, Meghan hiện tập trung kinh doanh tại nhà. Cô thiết kế bao bì cho các sản phẩm thực phẩm cao cấp như mứt trái cây, mật ong, nến thơm và đồ gia dụng. Tính chất công việc ảnh hưởng đến phong cách thời trang của cô. Thay vì những bộ cánh dày và đứng phom, cầu kỳ như trước, cô ưu tiên các món cơ bản, đơn giản và rộng rãi, chất liệu mộc như linen, cotton, lụa.
Theo People, Meghan hiện tập trung kinh doanh tại nhà. Cô thiết kế bao bì cho các sản phẩm thực phẩm cao cấp như mứt trái cây, mật ong, nến thơm và đồ gia dụng. Tính chất công việc ảnh hưởng đến phong cách thời trang của cô. Thay vì những bộ cánh dày và đứng phom, cầu kỳ như trước, cô ưu tiên các món cơ bản, đơn giản và rộng rãi, chất liệu mộc như linen, cotton, lụa.
Theo Elle, quần jeans và sơ mi đũi màu trắng là hai món được cô thường xuyên lựa chọn. Ngoài ra, nữ Công tước xứ Sussex thỉnh thoảng mặc áo phông, quần ống rộng.
Theo Elle, quần jeans và sơ mi đũi màu trắng là hai món được cô thường xuyên lựa chọn. Ngoài ra, nữ Công tước xứ Sussex thỉnh thoảng mặc áo phông, quần ống rộng.
Để tạo sự thoải mái, Meghan ưu tiên các loại đầm suông hình thang, hình chữ A dài tới ngang bắp chân hoặc cổ chân.
Để tạo sự thoải mái, Meghan ưu tiên các loại đầm suông hình thang, hình chữ A dài tới ngang bắp chân hoặc cổ chân.
Diễn viên dạo chơi trên biển với mốt váy ngủ satin.
Diễn viên dạo chơi trên biển với mốt váy ngủ satin.
Bộ đồ làm vườn của người đẹp gồm váy đũi dáng sơ mi và mũ rộng vành. Cô sắm một số mũ dáng này bằng chất liệu cói hoặc da lộn, len.
Bộ đồ làm vườn của người đẹp gồm váy đũi dáng sơ mi và mũ rộng vành. Cô sắm một số mũ dáng này bằng chất liệu cói hoặc da lộn, len.
Người đẹp diện mốt váy trùm quần theo phong cách thập niên 1990 khi vào bếp. Theo People, khi có khách đến thăm, thay vì trà hay cà phê, cô thường mời họ tự phục vụ rượu táo nóng hoặc cocktail đang được hâm nóng trên bếp.
Người đẹp diện mốt váy trùm quần theo phong cách thập niên 1990 khi vào bếp. Theo People, khi có khách đến thăm, thay vì trà hay cà phê, cô thường mời họ tự phục vụ rượu táo nóng hoặc cocktail đang được hâm nóng trên bếp.
Meghan phối đầm maxi hai dây, dạo chơi với chú chó trong vườn.
Meghan phối đầm maxi hai dây, dạo chơi với chú chó trong vườn.
Khi lên phố, cô chọn các thiết kế ngắn và gọn gàng như quần shorts, áo thun, áo yếm, quần skinny jeans, chân váy mini, phối túi tote, hobo.
Khi lên phố, cô chọn các thiết kế ngắn và gọn gàng như quần shorts, áo thun, áo yếm, quần skinny jeans, chân váy mini, phối túi tote, hobo.
Meghan tạo vẻ thanh lịch với phong cách đơn sắc bằng bộ quần áo màu đỏ, đồng điệu giày cao gót da lộn.
Meghan tạo vẻ thanh lịch với phong cách đơn sắc bằng bộ quần áo màu đỏ, đồng điệu giày cao gót da lộn.
Người đẹp tạo đường cong bằng áo peplum, kết hợp quần skinny, nhấn bằng đôi sandals màu vàng chanh.
Người đẹp tạo đường cong bằng áo peplum, kết hợp quần skinny, nhấn bằng đôi sandals màu vàng chanh.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Meghan Markle