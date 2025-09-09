Phong cách đời thường của Helen Mirren

Hôm 21/8, tại London, Helen Mirren cùng đoàn phim ra mắt Thursday Murder Club - tác phẩm dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Richard Osman đang được nhiều khán giả chờ đợi. Bà diện đầm hoa quây ngực màu xanh navy, họa tiết hoa đính cườm của Alice + Olivia, phối blazer ngắn. Trong chuyến quảng bá bộ phim, diễn viên được nhiều người khen đẹp với gu thời trang vượt thời gian, sắc màu nổi bật tạo cảm giác tươi mới. Ảnh: AFP
Hôm 21/8, tại London, Helen Mirren cùng đoàn phim ra mắt Thursday Murder Club - tác phẩm dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Richard Osman đang được nhiều khán giả chờ đợi. Bà diện đầm hoa quây ngực màu xanh navy, họa tiết hoa đính cườm của Alice + Olivia, phối blazer ngắn. Trong chuyến quảng bá bộ phim, diễn viên được nhiều người khen đẹp với gu thời trang vượt thời gian, sắc màu nổi bật tạo cảm giác tươi mới. Ảnh: AFP
Trong buổi chiếu ở Manhattan, New York, hôm 15/8, bà ghi điểm với cả bộ màu trắng ngà, gồm quần bất đối xứng, áo dệt kim đơn sắc, nhấn bằng vòng cổ ngọc trai baroque. Vogue nhận xét bộ cánh vừa thanh lịch vừa phá cách, cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa các món đồ kèm phụ kiện. Ảnh: Celebmafia
Trong buổi chiếu ở Manhattan, New York, hôm 15/8, bà ghi điểm với cả bộ màu trắng ngà, gồm quần bất đối xứng, áo dệt kim đơn sắc, nhấn bằng vòng cổ ngọc trai baroque. Vogue nhận xét bộ cánh vừa thanh lịch vừa phá cách, cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa các món đồ kèm phụ kiện. Ảnh: Celebmafia
Helen Mirren tạo sự trẻ trung bằng áo dệt kim và chân váy hồng của Carolina Herrera khi đến ghi hình cho chương trình Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Chi tiết nơ đính đá ở viền áo giúp bà trông thu hút hơn. Ảnh: Celebmafia
Helen Mirren tạo sự trẻ trung bằng áo dệt kim và chân váy hồng của Carolina Herrera khi đến ghi hình cho chương trình Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Chi tiết nơ đính đá ở viền áo giúp bà trông thu hút hơn. Ảnh: Celebmafia
Helen Mirren trên thảm đỏ Cannes 2023 với mái tóc nhuộm xanh và tím. Video: Pagesix
Helen Mirren sinh năm 1945, từng đoạt Oscar với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen (2006). Bà thường được giao những vai uy quyền, từng hóa thân hai nữ hoàng Anh khác là Elizabeth I trong loạt phim cùng tên năm 2005, Charlotte trong The Madness of King George (1994), Catherine Đại đế - nữ hoàng Nga, cố Thủ tướng Israel.
Tạp chí Instyle nhận xét ở tuổi 80, Helen Mirren không chỉ tiếp tục giữ phong cách thời thượng mà còn thể hiện được sự mạnh mẽ, tự tin. Với các bộ đồ được kết hợp tươm tất, bà cho thấy không có giới hạn nào trong việc ăn vận ở tuổi cao. Bà theo đuổi gu mặc vừa táo bạo, vừa sang trọng, không ngại mặc các tông màu nổi như đỏ, cam, xanh dương, hồng, tím.
Theo People, Mirren nhiều lần nhấn mạnh phụ nữ không cần cố gắng trở nên đẹp theo tiêu chuẩn mà nên là phiên bản chân thật và khỏe khoắn nhất của chính mình. Ảnh: Celebmafia
Tạp chí Instyle nhận xét ở tuổi 80, Helen Mirren không chỉ tiếp tục giữ phong cách thời thượng mà còn thể hiện được sự mạnh mẽ, tự tin. Với các bộ đồ được kết hợp tươm tất, bà cho thấy không có giới hạn nào trong việc ăn vận ở tuổi cao. Bà theo đuổi gu mặc vừa táo bạo, vừa sang trọng, không ngại mặc các tông màu nổi như đỏ, cam, xanh dương, hồng, tím.
Theo People, Mirren nhiều lần nhấn mạnh phụ nữ không cần cố gắng trở nên đẹp theo tiêu chuẩn mà nên là phiên bản chân thật và khỏe khoắn nhất của chính mình. Ảnh: Celebmafia
Phong cách đời thường của minh tinh hướng đến vẻ cổ điển pha lẫn năng động. Bà ưu tiên giày dép bệt, các loại đầm hoa và băng đô đến từ những thương hiệu địa phương với mức giá từ thấp đến bậc trung. Theo Telegraph, bà luôn chăm sóc tóc kỹ lưỡng, cố gắng giữ tóc bóng mượt, đôi khi nhuộm để tạo sự mới mẻ. Ảnh: Celebmafia
Phong cách đời thường của minh tinh hướng đến vẻ cổ điển pha lẫn năng động. Bà ưu tiên giày dép bệt, các loại đầm hoa và băng đô đến từ những thương hiệu địa phương với mức giá từ thấp đến bậc trung. Theo Telegraph, bà luôn chăm sóc tóc kỹ lưỡng, cố gắng giữ tóc bóng mượt, đôi khi nhuộm để tạo sự mới mẻ. Ảnh: Celebmafia
Diễn viên dạo phố với sweatshirt, quần jeans và giày đế xuồng, tô điểm cho gương mặt bằng khuyên tai vòng đồng điệu bờm vải. Ảnh: Backgrid
Diễn viên dạo phố với sweatshirt, quần jeans và giày đế xuồng, tô điểm cho gương mặt bằng khuyên tai vòng đồng điệu bờm vải. Ảnh: Backgrid
Phong cách phối đồ đen trắng của bà với quần thể thao, sơ mi và cardigan, toát lên vẻ khỏe khoắn, thanh lịch. Ảnh: GC Images
Phong cách phối đồ đen trắng của bà với quần thể thao, sơ mi và cardigan, toát lên vẻ khỏe khoắn, thanh lịch. Ảnh: GC Images
Diễn viên thể hiện thời trang mùa hè bằng tông xanh dương, gồm áo kẻ gingham và quần đũi. Ảnh: GoffPhotos
Diễn viên thể hiện thời trang mùa hè bằng tông xanh dương, gồm áo kẻ gingham và quần đũi. Ảnh: GoffPhotos
Khi đi làm, Helen Mirren ưu tiên các loại quần như baggy, skinny jeans thường phối giày búp bê, giày mũi nhọn. Theo People, bà thích sưu tầm các loại áo khoác với đầy đủ kiểu dáng, độ ngắn dài, màu sắc. Ảnh: Mega
Khi đi làm, Helen Mirren ưu tiên các loại quần như baggy, skinny jeans thường phối giày búp bê, giày mũi nhọn. Theo People, bà thích sưu tầm các loại áo khoác với đầy đủ kiểu dáng, độ ngắn dài, màu sắc. Ảnh: Mega
Minh tinh tạo nét sang trọng bằng áo khoác dáng dài màu nâu, bộ cánh công sở gồm áo lụa, chân váy midi và giày mũi nhọn. Ngoài trang phục, bà luôn thử nghiệm với nhiều phong cách trang điểm và làm tóc như kẻ mắt màu bạc, mắt khói đậm, môi đỏ, hồng tím. Ảnh: Mega
Minh tinh tạo nét sang trọng bằng áo khoác dáng dài màu nâu, bộ cánh công sở gồm áo lụa, chân váy midi và giày mũi nhọn. Ngoài trang phục, bà luôn thử nghiệm với nhiều phong cách trang điểm và làm tóc như kẻ mắt màu bạc, mắt khói đậm, môi đỏ, hồng tím. Ảnh: Mega
Phong cách mùa đông mang đến vẻ retro của những năm 1980 qua chân váy xếp ly, áo họa tiết răng sói, áo len đen và túi xách vintage. Ảnh: Backgrid
Phong cách mùa đông mang đến vẻ retro của những năm 1980 qua chân váy xếp ly, áo họa tiết răng sói, áo len đen và túi xách vintage. Ảnh: Backgrid
Sao Mai