Phong cách đời thường của Helen Mirren

Tạp chí Instyle nhận xét ở tuổi 80, Helen Mirren không chỉ tiếp tục giữ phong cách thời thượng mà còn thể hiện được sự mạnh mẽ, tự tin. Với các bộ đồ được kết hợp tươm tất, bà cho thấy không có giới hạn nào trong việc ăn vận ở tuổi cao. Bà theo đuổi gu mặc vừa táo bạo, vừa sang trọng, không ngại mặc các tông màu nổi như đỏ, cam, xanh dương, hồng, tím.

Theo People, Mirren nhiều lần nhấn mạnh phụ nữ không cần cố gắng trở nên đẹp theo tiêu chuẩn mà nên là phiên bản chân thật và khỏe khoắn nhất của chính mình. Ảnh: Celebmafia