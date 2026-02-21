Phong cách diện Tết của hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cô chụp bộ ảnh đón xuân với áo dài giữa khung cảnh cổ kính. Đặng Thu Thảo chọn trang phục truyền thống gam màu pastel, chất liệu lụa.
Các hoa văn in nổi trên mặt vải có độ bóng nhẹ được nhận xét phù hợp với phong cách nhẹ nhàng hoa hậu theo đuổi.
Đặng Thu Thảo trang điểm và làm tóc tự nhiên.
Mỹ nhân còn diện áo dài khi ở nhà đón khách tới chơi hoặc đi chúc Tết họ hàng. Sắc vóc Đặng Thu Thảo sau sinh con thứ ba được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khen ngày càng mặn mà. Ở showbiz, cô được nhiều người ví von là "thần tiên tỷ tỷ" sau khi nổi tiếng.
Hoa hậu chọn áo dài thêu hoa nổi chụp ảnh bên chồng - doanh nhân Trung Tín - trong ngày đầu năm mới tại biệt thự của gia đình. Đặng Thu Thảo làm điệu với kiểu tóc buộc nửa đầu, phần đuôi uốn xoăn tôn nét đài các.
Cô sử dụng bông tai của Gucci khi chụp ảnh cùng con gái út, gần hai tuổi.
Đặng Thu Thảo mặc áo bà ba cách tân khi học gói bánh chưng tại biệt thự của đàn chị Hà Kiều Anh.
Người đẹp nghỉ dưỡng đầu năm tại một resort ở Hội An, Đà Nẵng. Thu Thảo phối áo tank-top với chân váy cùng tông màu. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với khăn lụa của nhà mốt Hermes, xách túi cói Loewe, đeo khuyên tai Dior, kính râm.
Nhiều năm qua, Đặng Thu Thảo ít tham gia hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện do bạn bè tổ chức. Cô nói ưu tiên hiện tại là chăm sóc tổ ấm và hỗ trợ ông xã kinh doanh.
Cô tên đầy đủ Đặng Thu Thảo, 35 tuổi, sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Năm 2020, gia đình hoa hậu đón thêm bé trai và bé gái vào năm 2024.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp