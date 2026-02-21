Phong cách diện Tết của hoa hậu Đặng Thu Thảo

Nhiều năm qua, Đặng Thu Thảo ít tham gia hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện do bạn bè tổ chức. Cô nói ưu tiên hiện tại là chăm sóc tổ ấm và hỗ trợ ông xã kinh doanh.

Cô tên đầy đủ Đặng Thu Thảo, 35 tuổi, sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Năm 2020, gia đình hoa hậu đón thêm bé trai và bé gái vào năm 2024.