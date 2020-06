Phong cách đeo khẩu trang ở Mỹ

Landon (10 tuổi) và Serge (6 tuổi) đeo khẩu trang do mẹ - bà Sarah Djarnie-Brown - làm. Sarah được truyền cảm hứng từ các nghệ nhân địa phương - những người đã sử dụng loại vải in truyền thống như ankara để tạo nên khẩu trang như trên.

Laymus Amatullah Barrayn là nhiếp ảnh gia tài liệu nổi tiếng làm việc tại New York. Cô là một trong những phụ nữ da màu nổi bật trên thế giới nhờ đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Laymus từng giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia mới nổi ở cuộc thi "Photo Taken" 2016, là thành viên của tổ chức En Foco từ năm 2018. Các dự án của cô được đăng trên tờ New York Times, The Washington Post, BBC, OkayAfrica, Vogue, CBS, Quartz Africa... Cô đã giám tuyển triển lãm tại bảo tàng Brooklyn Historical Society, thư viện công cộng Brooklyn, các phòng trưng bày và không gian phi truyền thống, tổ chức các buổi nói chuyện về nhiếp ảnh ở Đại học Yale, Đại học Harvard, Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế, Đại học New York...

Nhiều tác phẩm của cô được triển lãm quốc tế và xuất bản trong tuyển tập "BLACK: A Celemony of a Culture" do nhà sử học, nhiếp ảnh gia, giáo sư, tiến sĩ Deborah Willis của Đại học New York biên soạn.