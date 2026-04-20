Phong cách cựu thủ tướng Trudeau trước khi yêu Katy Perry

Ông Trudeau cùng bạn gái - ca sĩ Katy Perry - dự lễ hội âm nhạc Coachella hôm 11/4 tại California. Theo GQ, hình ảnh chính trị gia diện áo phông, quần jeans, đội mũ lưỡi trai ngược cho thấy phong cách thoải mái của ông sau khi từ chức thủ tướng Canada một năm nay. Ảnh: Instagram Katy Perry
Tạp chí Esquire nhận xét ngay từ thời trẻ, ông Justin Trudeau nổi tiếng với gu mặc mang chất nghệ sĩ, phóng khoáng. Ông sinh năm 1971, là con trai thủ tướng Pierre Trudeau (1919-2000). Năm 2015, ông trở thành Thủ tướng Canada và là người trẻ thứ nhì ở vị trí này trong lịch sử quốc gia. Ảnh: thecrimson
Ông lấy bằng cử nhân Văn học tại Đại học McGill năm 1994 và bằng cử nhân Giáo dục tại Đại học British Columbia năm 1998. Thời đi học, ông được khen điển trai với mái tóc xoăn dài. Ông thường diện sweatshirt, sơ mi kẻ carô quá khổ, quần jeans bạc màu, áo len dệt thô. Theo Guardian, phong cách này phản ánh tâm hồn của một người yêu văn chương và thích các hoạt động ngoài trời, khác xa hình ảnh "con nhà nòi" chính trị. Ảnh: thecrimson
Ông Trudedau để lộ thân hình rắn rỏi trong chiếc áo không tay và quần jeans ở thập niên 1990. Ảnh: thecrimson
Ông Justin Trudeau từ thời niên thiếu tới trưởng thành. Video: CTV News
Sau khi tốt nghiệp, ông Trudeau ở lại Vancouver, làm giáo viên tiếng Pháp, toán học tại các trường địa phương. Đầu những năm 2000, ông ưu tiên diện sơ mi, suit, phù hợp với môi trường làm việc. Ông vẫn trung thành với kiểu tóc xoăn dài. Ảnh: thecrimson
Trong ngày cưới bà Sophie Grégoire năm 2005, không giống các chú rể khác thường mặc lễ phục màu đen, ông chọn suit màu cát và cà vạt màu kem. Ảnh: Reuters
Ở thập niên 2010, ông hướng đến phong cách trẻ trung, năng động bằng mái tóc ngắn thay vì dài như trước. Ông thường xuyên diện vest, tuxedo, phối sơ mi mang màu sắc tươi sáng như hồng pastel, xanh ngọc, xanh bạc hà, xanh dương khi hoạt động chính trị.
Ở vị trí thủ tướng, ông Justin Trudeau được công chúng khen có gu mặc sang trọng và cuốn hút. Ngoài những bộ suit may đo vừa vặn và hiện đại, ông thỉnh thoảng chọn áo măng tô dáng dài, áo khoác da, blazer kẻ. Nếu các chính trị gia thường thể hiện thông điệp chủ yếu qua cà vạt, ông lại dùng những đôi tất sặc sỡ, họa tiết phong phú để làm "vũ khí" ngoại giao. Năm 2015, Vogue đưa ông vào danh sách 10 người đàn ông "phá vỡ các quy tắc về sự quyến rũ". Tạp chí GQ nhận xét ông là "chính trị gia mặc đẹp nhất hành tinh". Ảnh: AFP
Phong cách mặc đa dạng, gần gũi của ông Trudeau khi tới thăm Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, tháng 11/2017.
Theo CBC, một trong những món đồ yêu thích trong tủ quần áo của Trudeau là chiếc áo khoác da nai tua rua mà ông thừa hưởng từ bố - ông Pierre. Ông nhiều lần mặc chúng khi đi chèo thuyền, tham dự các lễ hội địa phương.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, ông từng nói thần tượng chính phong cách của bản thân và nếu được tự do lựa chọn, ông sẽ mặc đồ giống nhân vật Jack Sparrow của Johnny Depp trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean.
Năm 2020, ông Trudeau để râu và tóc dài do cách ly trong đại dịch. Ảnh: winnipegfreepress
Năm 2022, mái tóc ngắn và thẳng của ông được nhiều người bàn tán trên mạng xã hội. Đa số khán giả khuyên ông nên để lại kiểu tóc cũ. Ảnh: Nationalobserver
Tháng 3/2025, sau năm ngày từ chức tổng thống, ông chia sẻ ảnh mặc đồ giản dị gồm áo khoác denim cũ sờn, áo phông và quần jeans đi siêu thị mua đồ.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Trudeau