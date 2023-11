Phong cách của mỹ nhân chuyển giới trong 'Hunger Games'

Người mẫu Hunter Schafer diện suit của Carolina Herrera, nhấn bằng trâm cài áo mạ vàng khi tới buổi chiếu Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ở 92NY, New York hôm 16/11. Trong phim, cô đảm nhận vai Tigris - chị họ của nhân vật chính Coriolanus Snow. Ảnh: AFP

Sinh năm 1999 tại Mỹ, Schafer là một trong những người mẫu chuyển giới có sức ảnh hưởng của làng mốt, nổi tiếng với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Euphoria. Sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật Thị giác tại Trường Nghệ thuật Bắc Carolina năm 2017, Schafer bước chân vào nghề mẫu. Cô cao 1,78 m, trình diễn cho hàng loạt nhà mốt lớn như Dior, Miu Miu, Calvin Klein, Vera Wang, Marc Jacobs, Versace, Tommy Hilfiger, Coach, Maison Margiela.