Phong cách của hoàng tử bé nước Anh

Hôm 23/4, hoàng gia Anh công bố bức ảnh mới của Hoàng tử Louis nhân sinh nhật lần thứ bảy của cậu. Trong bức ảnh do nhiếp ảnh gia Josh Shinner thực hiện, Louis ngồi trên khúc gỗ trong vườn hoa, mặc quần jeans, sơ mi kẻ sọc và áo len xanh olive đậm. Hoàng tử cười tươi để lộ vài chiếc răng cửa đã rụng. Ảnh: Instagram The Prince and Princess of Wales