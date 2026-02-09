Phong cách con gái Beyoncé ở tuổi 14

Theo Instyle, phong cách của cô còn chịu ảnh hưởng từ mẹ. Sống trong gia đình hoạt động nghệ thuật, cô nhiều lần ăn diện như nghệ sĩ với các bộ jumpsuit đính đá, tua rua. Ba năm qua, cô tập nhảy và hát, thỉnh thoảng được biểu diễn trên sân khấu cùng mẹ. Ảnh: Instagram Blue Ivy