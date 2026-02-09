Phong cách con gái Beyoncé ở tuổi 14

Hôm 8/2, Blue Ivy Carter cùng bố - rapper Jay-Z - đến xem Super Bowl 2026, giải bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ trên sân vận động Levi's, California. Sự kiện thu hút nhờ những trận đấu và các buổi trình diễn âm nhạc của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Ivy mặc phong cách thập niên 1990 với áo khoác bomber, quần jeans rộng và túi denim nạm đinh. Khán giả nhận xét cách để tóc xoăn và đeo kính của cô giống hệt mẹ. Ảnh: AFP
Theo Pagesix, ở tuổi 14, Ivy được nhận xét ăn vận chững chạc, trông già dặn so với tuổi. Cô theo đuổi phong cách Y2K pha trộn hiphop. Con gái Beyoncé thường chọn quần denim ống rộng nhiều túi như cargo, quần dáng baggy, jeans ống cong, áo khoác da oversized, tạo cảm giác nổi loạn. Ảnh: Backgrid
Blue trông ngầu khi phối quần cargo, giày thể thao độn gót và áo khoác đua xe thể thao. Cô tạo điểm nhấn sang trọng bằng túi xách màu bạc của Dsquared2. Ảnh: Backgrid
Trong một sự kiện khác, cô diện đầm dáng cột với sandals cao gót, phối áo choàng lông vũ. Ảnh: Backgrid
Thời trang đường phố thể hiện vẻ phóng khoáng và bụi bặm bằng cả bộ denim, sneakers và áo quây ngực làm từ khăn. Ảnh: Backgrid
Tại các sự kiện, Ivy ưu tiên chọn những thiết kế đầm dự tiệc hở vai, thắt eo, tôn vóc dáng ở tuổi teen. Tại Grammy 2025, cô chọn đầm quây ngực xanh hoàng gia theo phong cách tối giản. Ảnh: Instagram Blue Ivy
Theo Instyle, phong cách của cô còn chịu ảnh hưởng từ mẹ. Sống trong gia đình hoạt động nghệ thuật, cô nhiều lần ăn diện như nghệ sĩ với các bộ jumpsuit đính đá, tua rua. Ba năm qua, cô tập nhảy và hát, thỉnh thoảng được biểu diễn trên sân khấu cùng mẹ. Ảnh: Instagram Blue Ivy
Ivy được thuê stylist riêng từ bé. Nhờ vậy, trong mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô luôn ghi điểm phong cách. Tủ đồ của cô chứa hàng trăm bộ quần áo, váy vóc, giày dép hàng hiệu đắt tiền. Ảnh: Backgrid
Ở Grammy 2024, cô gây ấn tượng trong đầm corset khoét ngực sâu của Vivienne Westwood. Ảnh: AFP
Ở buổi chiếu Mufasa: The Lion King tại nhà hát Dolby, California, Blue diện đầm metallic do Christian Siriano thiết kế riêng.
Video: YouTube JojoDamap
Theo Instyle, Ivy thích màu hồng và sưu tập nhiều món mang tông màu này từ trang phục, túi xách, kẹp tóc. Ảnh: Backgrid
Blue Ivy Carter sinh năm 2012, là con gái đầu lòng của cặp sao quyền lực Beyoncé và Jay-Z. Từ nhỏ, cô được công chúng chú ý. Cô thường xuyên được nhắc tên trên các chương trình giải trí lớn tại Mỹ như SNL, Late Night Show.
Sao Mai