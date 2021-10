Phong cách con gái Angelina Jolie ở tuổi 16

Zahara quan tâm tới thời trang. Ở tuổi 15, cô đã có dòng trang sức riêng. Tháng 10/2019, khi cùng Jolie tham gia các buổi công chiếu "Maleficent: Mistress of Evil", Zahara đeo trang sức thuộc bộ sưu tập do cô hợp tác với hãng Robert Procop. Toàn bộ doanh số bán hàng được tặng House of Ruth Shelters - tổ chức cộng đồng chuyên cung cấp chỗ ở cho phụ nữ, trẻ em bị bạo hành. Ảnh: Reuters