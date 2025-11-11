Phòng bệnh do virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ như thế nào?

Virus hợp bào hô hấp (RSV) thường gây viêm phổi ở trẻ dưới một tuổi, có thể phòng ngừa nhờ tiêm phòng cho trẻ ngay từ khi mới sinh.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, RSV là mối lo ngại hàng đầu của nhiều gia đình có con nhỏ, bởi đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến nhiều trẻ dưới 1 tuổi nhập viện.Dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) năm 2023, có 50-80% ca viêm tiểu phế quản và 30-40% ca viêm viêm phổi ở trẻ dưới một tuổi do nhiễm RSV. Nhiều nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật của RSV trên thế giới và tại Việt Nam cũng chỉ ra tỷ lệ trẻ khỏe mạnh nhiễm RSV sau đó nhập viện chiếm từ 70-90%.

Các nghiên cứu cũng cho thấy không thể dự đoán trẻ nào sẽ bị biến chứng trở nặng và diễn tiến bệnh nghiêm trọng. Mặt khác, trẻ nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV có khả năng bị đồng nhiễm các loại vi khuẩn, virus khác như phế cầu, Hib, tụ cầu, E. coli, cúm, Covid-19... tăng nguy cơ trở nặng.

Chăm sóc trẻ nhiễm RSV. Ảnh minh họa: Vecteezy

RSV là virus hợp bào hô hấp, thường gây bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản... Mầm bệnh lây lan mạnh qua đường hô hấp, với tốc độ lây lan cao gấp 4 lần cúm.Bệnh do virus RSV vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là theo dõi và điều trị triệu chứng.

Do đó, bác sĩ Quảng khuyến cáo nên chủ động phòng ngừa RSV cho trẻ. Việc chủ động bảo vệ từ sớm giúp trẻ ngăn ngừa bệnh, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh trong những tháng đầu đời.

Bác sĩ Quảng lưu ý, các cha mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để tiêm phòng bệnh cho bé, giúp tăng miễn dịch chống RSV để bảo vệ con tốt hơn. Đồng thời, cần tiêm đầy đủ các loại vaccine theo độ tuổi để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm khác.

Cùng với đó, phụ huynh cũng cần giữ lối sống lành mạnh như: vệ sinh cá nhân và môi trường, hạn chế nguồn lây và tăng cường đề kháng. Người lớn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chăm sóc trẻ. Gia đình vệ sinh đồ chơi, bề mặt tiếp xúc như bàn, ghế, tay nắm cửa... vì RSV có thể sống trên các bề mặt trong nhiều giờ. Người lớn tránh hôn vào mặt, miệng, mắt, mũi của trẻ; không dùng chung đồ ăn, dụng cụ ăn uống.

Trẻ có thể tiêm phòng ở giai đoạn đầu đời để phòng bệnh do RSV. Ảnh minh họa: Vecteezy

Mọi người nên đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi đến nơi đông người. Gia đình hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng cảm cúm, ho, sốt.

Bên cạnh đó, các gia đình tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Trẻ lớn hơn cần ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý.

Gia Nghi