Phòng 12 m2 phối màu tím hồng theo sở thích của bé gái 4 tuổi

Căn phòng có diện tích 12 m2, được bố mẹ cải tạo làm quà tặng sinh nhật cho bé gái 4 tuổi. Ở độ tuổi bắt đầu hình thành cá tính, bé đã có thể chia sẻ rõ ràng sở thích và mong muốn với bố mẹ.
Điểm nhấn xuyên suốt căn phòng là các đường uốn cong ở đầu giường, bàn học, kệ tủ và viền tường, tạo cảm giác mềm mại. Họa tiết này được lựa chọn theo ý thích cá nhân của bé, dù thi công phức tạp và mất thời gian hơn so với thiết kế thẳng.
Ban đầu, phòng dự kiến làm theo tông màu tím lilac. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, bé mong muốn phối giữa tím và hồng. Đây là bài toán về màu sắc, đòi hỏi sự cân đối để không quá sến, vẫn phù hợp với không gian trẻ em. Gia đình đã chọn hai gam màu nhẹ, hài hòa, tạo cảm giác dịu mắt.
Toàn bộ đồ trang trí trong phòng sử dụng đồ chơi cũ của bé, được chọn lọc để không phải mua thêm, đồng thời giữ lại tính cá nhân.
Các góc cạnh trong phòng đều được thiết kế bo tròn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
Hệ giường tầng tích hợp nhiều công năng: phía đầu giường có hộc trang trí, bên dưới là các ngăn kéo bí mật dùng để cất giữ đồ không thường xuyên sử dụng hoặc ít thẩm mỹ.
Không gian học tập liền kề với giường ngủ, sử dụng chất liệu gỗ sáng màu kết hợp tay nắm bo tròn, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho trẻ.
Hệ kệ mở giúp bé dễ dàng tiếp cận sách và đồ chơi thường dùng. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn giúp bàn học luôn đủ sáng vào ban ngày.
Bàn học thiết kế gọn gàng với mặt gỗ sáng và đường viền uốn cong đồng nhất với tổng thể nội thất. Mảng tường trang trí hoa văn lá tím nhẹ, kết hợp đèn bàn ánh vàng tạo điểm sáng dịu, giúp mắt bé không bị chói khi học vào buổi tối.
Ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua lớp rèm, tạo hiệu ứng bóng đổ giúp căn phòng thêm sinh động. Đèn trần hình khối mây tạo điểm nhấn nhẹ, gợi liên tưởng đến tên gọi ở nhà của bé.
Bố cục phòng được tính toán để mỗi góc đều có công năng riêng mà vẫn đảm bảo diện tích lưu thông rộng rãi cho trẻ nhỏ.
Hệ tủ cao kịch trần được thiết kế theo nhu cầu lưu trữ lớn, kết hợp giữa các ngăn treo, ngăn kéo và hộc mở. Đường nét uốn cong màu tím chạy dọc mặt cánh tạo điểm nhấn thị giác, đồng bộ với tổng thể căn phòng.
Hệ thang gỗ treo tường bố trí trong góc phòng giúp tăng khả năng lưu trữ đồ đạc cho bé. Các thanh ngang được tận dụng để móc balo, treo chăn gối hoặc phụ kiện thường dùng, giúp bé dễ dàng tự sắp xếp đồ cá nhân.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Mousson Design