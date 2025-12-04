Phòng 12 m2 phối màu tím hồng theo sở thích của bé gái 4 tuổi

Ban đầu, phòng dự kiến làm theo tông màu tím lilac. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, bé mong muốn phối giữa tím và hồng. Đây là bài toán về màu sắc, đòi hỏi sự cân đối để không quá sến, vẫn phù hợp với không gian trẻ em. Gia đình đã chọn hai gam màu nhẹ, hài hòa, tạo cảm giác dịu mắt.