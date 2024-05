Phổi như 'cánh gà chiên' vì hút thuốc lá điện tử

MỹSau một thời gian sử dụng thuốc lá điện tử, phổi của Hannah Roth, 30 tuổi, viêm nặng, bác sĩ nhận định trông như "cánh gà chiên".

Thói quen hút thuốc lá điện tử của Roth bắt đầu kể từ khi đại dịch Covd-19 bùng phát vì tâm trạng căng thẳng. Trong hơn ba năm, cô hầu như sử dụng sản phẩm này mỗi ngày, thậm chí hàng giờ và phát triển triệu chứng nghiện.

Đến tháng trước, khi đang làm công việc lễ tân quen thuộc, Roth bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Cô đột ngột nghe thấy tiếng "bốp" trong lồng ngực và bị sốt 40 độ C, phải vào cấp cứu. Kết quả khám cho thấy chức năng phổi của cô tương đương với một người 80 tuổi hoặc người hút thuốc hàng thập kỷ.

"Bác sĩ bước vào và cho tôi xem phim chụp X-quang, sau đó hỏi tôi có hút thuốc lá điện tử không. Ông ấy nói đó là lý do khiến tôi bị viêm phổi", Roth kể lại.

Theo bác sĩ, tiếp tục hút thuốc, cô sẽ sớm tử vong. Ông cũng vứt thuốc lá điện tử của cô vào thùng rác ngay sau đó. Trước khi đi khám, Roth không biết thói quen này có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tới vậy. Các triệu chứng khác khi hút thuốc lá của cô là khô miệng, khô cổ họng, khó thở, đau đầu và buồn nôn.

Kể từ khoảnh khắc biết về tình trạng của bản thân, bà mẹ hai con từ chối chạm vào thuốc lá điện tử. Bác sĩ cho biết nếu ngừng hút thuốc, phổi của cô sẽ lành lại trong thời gian tới.

"Tôi vẫn thèm thuốc, nhưng đang cai, nhai nhiều kẹo cao su. Điều này giúp ích cho việc bỏ thuốc lá điện tử. Nhìn chung, tôi thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều", cô nói.

Phần phổi bị tổn thương do hút thuốc lá điện tử của Hannah Roth trên ảnh chụp X-quang. Ảnh: Kennedy News and Media

Tháng 12/2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi chính phủ các nước cấm các loại thuốc lá điện tử (vape) có hương vị, do tác hại của sản phẩm này lên sức khỏe. WHO nhận định chưa đủ bằng chứng cho thấy hút thuốc lá điện tử giúp mọi người bỏ thuốc lá truyền thống. Các loại vape vẫn có hại cho sức khỏe, gây nghiện nicotine ở người vốn không hút thuốc, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Anh cũng cho biết thuốc lá điện tử có hại và chỉ nên được sử dụng để cai thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy nó gây ung thư. Trong khi đó, thuốc lá điếu thông thường gây ít nhất 15 loại ung thư khác nhau.

Tại Việt Nam, hôm 13/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương áp dụng nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử, nung nóng.

Thục Linh (Theo NY Post)