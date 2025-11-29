Phối đồ với mốt 'giày xấu'

"Giày xấu" đang là mốt hot ở Việt Nam cũng như thế giới. Thiết kế mang đặc trưng kiểu dáng thô kệch, đế dày, nhưng êm chân, thoải mái, ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Vì tiện lợi, dân văn phòng, người lao động, học sinh, người nổi tiếng đều lựa chọn món đồ này trong đời sống hàng ngày.

Bạn có thể dựa vào tính chất và màu sắc của thiết kế để tìm ra phong cách phối thích hợp. Với loại dép Crocs đính gai mang vẻ ngầu, hãy chọn quần áo màu trung tính cũng mang đặc điểm này, như quần họa tiết lạ mắt, áo cánh dơi hoặc trễ vai, sơ mi quá khổ.