TP HCMĐường sách Nguyễn Đổng Chi ở phía Nam Sài Gòn sẽ được thiết kế không gian như "khu rừng nhiệt đới" nhằm thu hút giới trẻ.

Phối cảnh đường sách Nguyễn Đổng Chi Phối cảnh đường sách Nguyễn Đổng Chi. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ở buổi giới thiệu công trình chiều 1/12, ông Phạm Minh Toàn - giám đốc điều hành - cho biết điểm nhấn của khu vực là khâu áp dụng công nghệ xanh, lối kiến trúc gần gũi thiên nhiên. Đơn vị thi công sẽ trồng nhiều cây cối, sử dụng vật liệu tái chế bền vững cho phần mái che, vỉa hè, hồ cảnh quan, nhạc nước. Đường sách dài 250 m, được khởi công từ tháng 4, dự kiến khánh thành đầu năm 2026.

Theo đại diện dự án, vì nằm xa trung tâm thành phố - đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Lương Bằng (quận 7 cũ), đường sách được định vị là "điểm đến văn hóa xanh", tạo trải nghiệm yên tĩnh, thư giãn. Các kiot được thiết kế mái cong, áp dụng hệ thống đón gió để giúp đường luôn thoáng mát, nhiệt độ thấp hơn vài độ C so với bên ngoài. Mô hình tưới cây được sử dụng "nước tái chế" - xử lý chuyển đổi nước thải đô thị để tái sử dụng.

Một trong những phần nổi bật của đường sách là Vườn tri thức - Vườn sáng tạo, có mô hình giao thoa giữa thư viện công cộng và khu sinh thái. Một quảng trường là sân khấu ngoài trời với sức chứa 300-500 khách, phục vụ các hoạt động nghệ thuật, giao lưu và lễ hội. Ban giám đốc còn lắp đặt nhiều thư viện thông minh, ứng dụng công nghệ AI, VR (thực tế ảo), 3D. Khu sáng tạo dành cho các bạn trẻ, em nhỏ đam mê làm gốm thủ công, cắm hoa nghệ thuật, gian hàng nghệ sĩ trẻ cùng sân chơi tích hợp các trò vận động, trí tuệ.

Không gian bên ngoài đường sách theo thiết kế 3D. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 7 (chủ đầu tư), nơi đây không chỉ trưng bày sách mà còn là điểm hẹn về ẩm thực, du lịch. Đường sách nằm ở phía Nam thành phố, có nhiều trường đại học, trung học phổ thông xung quanh. Do đó, khu vực được định hướng theo dạng kết hợp giữa ba không gian cộng đồng: văn hóa đọc - giáo dục tri thức, nghệ thuật và sáng tạo, công nghệ thông minh.

Sách chiếm khoảng 30-40%, còn lại là các mô hình nghệ thuật khác, như triển lãm tranh ảnh, nơi biểu diễn định kỳ hàng tuần cho các ca sĩ indie. Nhiều sự kiện dự kiến diễn ra tại đây, như lễ hội đọc sách quốc tế, lễ hội áo dài, quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền và thương hiệu Việt.

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, hệ thống không gian văn hóa đọc của thành phố sẽ phát triển theo tọa độ Đông, Tây, Nam, Bắc. Khu vực Nguyễn Văn Bình (quận 1) được chọn làm trung tâm, xung quanh là các "vệ tinh" đường sách, không gian sách, như Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, quận 7.

Đường sách mang tên học giả Nguyễn Đổng Chi (1915-1984), người có nhiều sáng tác, nghiên cứu văn học, lịch sử, ngôn ngữ Hán - Nôm suốt hơn 50 năm cầm bút. Ông là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu, đưa ra các kiến giải về loại hình truyện cổ tích Việt Nam trong tương quan với cổ tích thế giới. Năm 1984, ông được phong học hàm Giáo sư. Ông được truy tặng huân chương Độc lập hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một năm 1996.

Mai Nhật