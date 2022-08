Phoenix Property giành cú đúp giải thưởng tại IPA 2022

Dự án do Phoenix Property tư vấn và quản lý bán hàng độc quyền - Vega City Nha Trang cũng thắng 4 hạng mục tại International Property Awards (IPA) 2022.

Trong lễ trao giải Bất động sản quốc tế IPA 2022 diễn ra tại London (Anh) vào tháng 7 vừa qua, Phoenix Property đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành đơn vị chiến thắng hai hạng mục gồm: Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất (Property Agency) và Đơn vị tư vấn marketing tốt nhất (Consultancy Marketing) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khuôn khổ Giải thưởng International Property Awards (IPA) 2022.

Bên cạnh đó, Vega City Nha Trang - dự án do Phoenix Property đảm nhiệm tư vấn và quản lý bán hàng độc quyền, cũng đã nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng thẩm định và chiến thắng 4 hạng mục của khu vực Việt Nam bao gồm: Kiến trúc khách sạn tiêu biểu nhất (Hotel Architecture Award), Thiết kế và xây dựng khách sạn tiêu biểu nhất (New Hotel Construction & Design Award), Dự án nghỉ dưỡng tiêu biểu nhất (Leisure Development Award), và Dự án phức hợp tiêu biểu nhất (Mixed Use Development Award).

Bà Kiều Tuệ Mẫn - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KDI Holdings nhận giải tại lễ trao giải thưởng International Property Awards (IPA) 2022. Ảnh: KDI Holdings

Đầu năm 2021, tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, KDI Holdings đã công bố những đối tác đồng hành phát triển khu phức hợp mặt biển nghệ thuật - giải trí - nghỉ dưỡng Vega City Nha Trang. Trong đó, ngoài đối tác tài chính là ngân hàng Sacombank, đơn vị thiết kế HBA, tổng thầu quốc tế Hyundai E&C, 3 đơn vị quản lý vận hành khách sạn là Accor Hotels, Meliá Hotels International, Rosewood Hotel Group, dự án còn được tư vấn và quản lý bán hàng độc quyền bởi Phoenix Property.

Bà Đậu Thị Như Linh - Phó tổng giám đốc Phoenix Property bày tỏ, Phoenix Property đặt mục tiêu không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn bất động sản cao cấp tại Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm cho thị trường, tiệm cận với xu hướng của thế giới. Trong đó, sự hợp tác chiến lược giữa Phoenix Property và KDI Holdings chính là bảo chứng cho nỗ lực mang đến những sản phẩm đẳng cấp, khác biệt.

"Không chỉ là một tài sản có giá trị, mà Vega City Nha Trang và Gran Meliá Nha Trang còn là sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, đồng thời tiên phong định hình phong cách, đẳng cấp của của chủ sở hữu, kiến tạo nên một cuộc sống đáng sống", bà Như Linh nhấn mạnh.

Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị chủ đầu tư, bất chấp những biến động lớn của thị trường trong suốt hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các sản phẩm tại Vega City Nha Trang đã được bán hết trong chưa đầy 9 tháng với mức giá ấn tượng. Cuối năm ngoái, Phoenix Property và KDI Holdings cũng đã giới thiệu ra thị trường 96 căn dinh thự Gran Meliá Nha Trang và "xác lập những cột mốc mới của phân khúc siêu sang về cả giá cả và chất lượng".

Quẩn thể bất động sản phức hợp nghệ thuật - nghỉ dưỡng - giải trí Vega City Nha Trang tọa lạc tại Bãi Tiên, Nha Trang. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Nhận xét về Vega City Nha Trang, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn KDI Holdings - chủ đầu tư dự án phức hợp nghỉ dưỡng kết hợp nghệ thuật giải trí Vega City Nha Trang và Gran Meliá Nha Trang chia sẻ, KDI Holdings muốn xây dựng một điểm nhấn khác biệt thông qua mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với hệ thống tiện ích giải trí, nghệ thuật như beach club, nhà hát, khu phố thương mại nghệ thuật, nhà hàng văn hóa, hồ lagoon khoáng nóng, spa hang đá tự nhiên, nhà hàng Michelin phong cách Tây Ban Nha...

"Điều này đòi hỏi một sức đầu tư lớn, cùng sự tính toán toàn diện về quy hoạch và xây dựng sẽ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp sự phát triển không chỉ của dự án mà còn của khu vực", ông Tuấn Anh cho hay.

Thu Hương