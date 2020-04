Phố Wall tiếp tục đi xuống

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm 2-3% khi nhà đầu tư vẫn lo giá dầu và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp được dự báo ảm đạm.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,67%, dừng ở mức 23.018 điểm. S&P 500 giảm 3,07% xuống 2.736 điểm, trong khi Nasdaq Composite cũng lùi 3,48% so với tham chiếu, xuống còn 8.263 điểm.

Tất cả 11 nhóm ngành trong S&P 500 đều giảm 1,6% trở lên. Năng lượng mất điểm lần thứ bảy trong tám phiên gần nhất. Công nghệ thông tin giảm 4,1%, trong khi tài chính mất 3,2%.

So với mức đáy trong tháng 3, S&P 500 hiện đã tăng trở lại hơn 20% nhờ các gói cứu trợ hàng nghìn tỷ USD được công bố. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn gần 20% so với mức cao kỷ lục trong tháng 2 do lo ngại tác động của Covid-19 đến nền kinh tế.

Sự sụp đổ trên thị trường dầu thô đã lan sang các hợp đồng WTI giao tháng 6, khiến các nhà đầu tư cảnh giác về mức độ thiệt hại của nền kinh tế từ các biện pháp phong tỏa. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cũng tăng lên 22 triệu trong tháng vừa qua, khi các công ty tìm cách giảm bớt chi phí để thoát khỏi tình trạng suy thoái. Các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh tại Mỹ mới đây cũng cho thấy có khả năng hoạt động này sẽ giảm xuống mức thấp tương đương với thời kỳ Đại suy thoái.

Nhiều công ty cũng cho biết đã rút dự báo tình hình kinh doanh năm nay vì sự không chắc chắn do đại dịch gây ra. Theo đó, giới phân tích cho rằng sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào những ngày tới khi các số liệu tài chính dần được công bố. Đây sẽ là những dấu hiệu cho thấy đại dịch đã gây thiệt hại nặng nề cho các tập đoàn của Mỹ như thế nào.

Coca-Cola cho biết sẽ thiệt hại nặng do tác động của Covid-19, khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với nước giải khát giảm mạnh trong quý này. Cổ phiếu của International Business Machines cũng giảm 2,9% sau khi công ty rút dự báo năm nay.

Minh Sơn (theo Reuters)