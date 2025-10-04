Phố Wall 'ngồi chơi' vì chính phủ Mỹ ngừng công bố dữ liệu kinh tế

Steve Sosnick, chuyên gia tài chính Phố Wall, tính chuyện ngủ nướng hôm nay, bởi chính phủ Mỹ đóng cửa, không công bố báo cáo việc làm như mọi tháng.

Theo thông lệ, 8h30 sáng Thứ Sáu đầu tiên của tháng, Steve Sosnick, chuyên gia tài chính tại công ty môi giới chứng khoán Interactive Brokers, cùng các nhà phân tích Phố Wall khác sẽ dán mắt vào màn hình chờ đợi dữ liệu việc làm từ Bộ Lao động Mỹ.

Tuy nhiên, họ lại đột ngột rảnh rỗi vào Thứ Sáu đầu tiên của Tháng 10. Hai ngày trước, chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, sau khi đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể thống nhất dự luật ngân sách. Do đó, Bộ Lao động Mỹ tạm dừng công bố dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo dữ liệu việc làm hàng tháng.

Biển báo tuyển người treo trên cửa sổ một tiệm làm tóc ở thị trấn Medford, Massachusetts, Mỹ, ngày 12/8. Ảnh: Reuters

Cũng như Steve Sosnick, Matthew Miskin - đồng chiến lược gia trưởng tại Manulife John Hancock Investments - có thể dành thời gian rảnh làm việc khác, thay vì nheo mắt theo dõi màn hình. Còn chuyên gia tài chính Michael Brown của công ty môi giới ngoại hối và chứng khoán Pepperstone nói đùa rằng ông có thể dành thời gian dùng bữa lâu hơn.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng các dữ liệu quan trọng là vấn đề lớn trong phân tích kinh tế, đặc biệt vào thời điểm giới đầu tư đang tìm kiếm dấu hiệu phục hồi của thị trường việc làm sau tác động giảm lãi suất của Fed. Cơ quan này dự kiến công bố ít nhất một đợt giảm lãi suất nữa trong năm nhằm kích thích tăng trưởng.

James Cordier, trưởng bộ phận giao dịch tại Alternative Options, nói đằng sau nhiều đêm ngủ kỹ là những đêm mất ngủ nếu tiếp tục thiếu dữ liệu.

"Vài tuần trước, chúng tôi còn nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu. Còn giờ đây, chúng tôi khó sống khi thiếu vắng nó", Michael Arone, chiến lược gia trưởng tại State Street Investment Management, nói.

Tình trạng gián đoạn dữ liệu này chưa từng xảy ra kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa vào năm 2013. Báo cáo việc làm khi ấy bị trì hoãn tới vài tuần.

Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một chỉ số quan trọng đo lường tình trạng lạm phát, cũng có thể bị hoãn công bố. Chỉ số CPI của Mỹ thường được đưa ra vào ngày 15 hàng tháng.

Thời gian đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ là 35 ngày. Bà Maria Flynn, người từng là quan chức cấp cao tại Bộ Lao động dưới thời chính quyền Clinton và Bush, lưu ý rằng việc thiếu vắng dữ liệu từ chính phủ trong hơn ba tháng có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy đằng sau các phân tích kinh tế.

Bảo Bảo (theo Reuters, USA Today)